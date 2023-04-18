Врач Спахов: капуста снижает канцерогенное воздействие жареного мяса на организм

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капуста

Врач-терапевт Константин Спахов: капуста содержит вещества, благодаря которым ослабляется действие канцерогенов в зажаренном мясе.

Врач Спахов напомнил, что жарка мяса способствует тому, что в продукте образуются опасные для организма канцерогены. Например, при исследовании шашлыка в нем было выявлено присутствие гетероциклических аминов, полициклических ароматических углеводородов. Проникая в организм в большом количестве, эти соединения могут провоцировать развитие рака.

Беседуя с изданием «АиФ», врач Спахов заметил: противостоять опасному действию канцерогенов в жареном мясе помогает употребление капусты. Медик рассказал, что овощ содержит вещества, стимулирующие деятельность ферментов, которые уменьшают канцерогенное влияние мяса.

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«Кроме капусты потребление шашлыка и мяса вообще всегда нужно сопровождать большим количеством любой зелени», - подчеркнул специалист.

Константин Спахов объяснил, что в зеленых овощах и травах содержится хлорофил – данное вещество обладает способностью блокировать действие гема, делающего мясо красным. Когда пищеварительная система переваривает гем, образуются вещества, которые действуют как токсины (в частности, из-за их действия на ткани может возникать рак кишечника).

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Константин Спахов
Константин Спахов
ЗОЖ
врач-терапевт, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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