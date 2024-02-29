Иммунолог Польнер: дефицит полезных элементов нельзя восполнить приемом витаминов

«Конечно, всем хочется при любых симптомах купить одну красивую баночку, которая избавит от всех болезней. Нет, так не получится, приема витаминных комплексов недостаточно, чтобы восполнить дефицит полезных элементов», - заявила специалист на съемках программы «О самом главном».

К концу зимы человеческий организм моет страдать от недостаточности полезных элементов, включая витамины. Например, от недостаточности важного витамина D, который активно вырабатывается телом только под воздействием солнца. Многие люди, стремясь восполнить такой дефицит, принимают различные аптечные комплексы или добавки. Но иммунолог Польнер констатировала: дефицит полезных элементов нельзя восполнить приемом витаминов и других фармацевтических препаратов.По словам Польнер, имеющийся гиповитаминоз возможно устранить только за счет изменения образа жизни – регулярных занятий спортом, снижения уровня стресса, отлаженного сна, баланса между отдыхом и работой.В свою очередь, реабилитолог Сергей Агапкин обратил внимание на то, что витаминизация организма в большой степени зависит от качества питания. Врач подчеркнул, что в будничном рационе большую часть должны составлять овощи, цельнозерновые крупы и ягоды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут быть особенно опасными в пожилом возрасте.

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