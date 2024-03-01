Врач Проворотова: поддержание микробиома помогает формировать хороший иммунитет

«Самое правильное – это не мешать и не пытаться вмешиваться в работу нашего иммунитета с помощью каких-то БАДов или иммуномодуляторов, и даже поливитаминов. Ни у одного из этих препаратов нет доказательной базы, которая бы показала их эффективность», - сообщила эксперт.

«Микробиом можно рассматривать как отдельную систему, а бактерии, живущие на слизистых оболочках кишечника, оказывают непосредственное влияние на формирование иммунитета», - проинформировала эксперт.

Употребление пробиотиков: натурального йогурта, кефира, простокваши, ацидофилина, квашеной капусты, домашних овощных солений без уксуса;

Употребление пребиотиков: цельнозерновых продуктов, круп,. фасоли, чечевицы, нута, гречки, грибов, свеклы, яблок, груш, малины, абрикосов;

Нормализация сна: не меньше 8 часов ежедневно;

Регулярная физическая активность

Врач Проворотова рассказала изданию « АиФ », что иммунитет никогда не нужно стремиться «поднимать», потому он никогда не «падает». Поэтому не следует пичкать свой организм каким-то препаратами или добавками, обещающими его повышение.Исключением из предлагаемых добавок является только витамин D – его прием помогает восполнить содержание этого гормоноподобного вещества, важного для многих процессов в организме. В свою очередь, исследования показывают, что люди с недостатком витамина D чаще страдают от инфекционных заболеваний.Врач Проворотова обратила внимание на то, что иммунитет определенным образом взаимодействует с кишечным микробиомом, и поддержание микробиома помогает формировать хороший иммунитет.Что помогает улучшить состояние микробиома:Врач добавила, что для иммунитета также важно избегать стресса и вакцинироваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах с флавонолами , которые способствуют продлению жизни.

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