Врач Проворотова: поддержание микробиома помогает формировать хороший иммунитет
Врач-инфекционист Маргартира Проворотова объяснила, что на самом деле оказывает влияние на иммунитет.
Врач Проворотова рассказала изданию «АиФ», что иммунитет никогда не нужно стремиться «поднимать», потому он никогда не «падает». Поэтому не следует пичкать свой организм каким-то препаратами или добавками, обещающими его повышение.
«Самое правильное – это не мешать и не пытаться вмешиваться в работу нашего иммунитета с помощью каких-то БАДов или иммуномодуляторов, и даже поливитаминов. Ни у одного из этих препаратов нет доказательной базы, которая бы показала их эффективность», - сообщила эксперт.
Исключением из предлагаемых добавок является только витамин D – его прием помогает восполнить содержание этого гормоноподобного вещества, важного для многих процессов в организме. В свою очередь, исследования показывают, что люди с недостатком витамина D чаще страдают от инфекционных заболеваний.
Врач Проворотова обратила внимание на то, что иммунитет определенным образом взаимодействует с кишечным микробиомом, и поддержание микробиома помогает формировать хороший иммунитет.
«Микробиом можно рассматривать как отдельную систему, а бактерии, живущие на слизистых оболочках кишечника, оказывают непосредственное влияние на формирование иммунитета», - проинформировала эксперт.
Что помогает улучшить состояние микробиома:
- Употребление пробиотиков: натурального йогурта, кефира, простокваши, ацидофилина, квашеной капусты, домашних овощных солений без уксуса;
- Употребление пребиотиков: цельнозерновых продуктов, круп,. фасоли, чечевицы, нута, гречки, грибов, свеклы, яблок, груш, малины, абрикосов;
- Нормализация сна: не меньше 8 часов ежедневно;
- Регулярная физическая активность
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Маргарита Провоторова
Здоровье
врач-инфекционист
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