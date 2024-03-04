Психолог Серебрякова объяснила, как может проявляться посттравматическое стрессовое расстройство

«О его наличии могут говорить внутреннее напряжение, агрессия и отсутствие спокойствия», - сказала она kp.ru

«Кроме того, при резком воспоминании об этом событии из-за запаха, звука, картинки или других факторов может возникнуть сильная тревога или ужас», - добавила Дарья Серебрякова.

Психолог Серебрякова рассказала, что потрясение, запускающее механизм появления посттравматического стрессового расстройства или ПТСР может оказаться лишь однажды случившимся событием в жизни человека или же оно принимает форму повторяющегося стресса. Но в любом случае ему присуща такая интенсивность, с которой психика справиться не в состоянии.Серебрякова объяснила, как может проявляться посттравматическое стрессовое расстройство.Врач обратила внимание на то, что пострадавший человек не всегда может внятно сформулировать, что именно стало для него потрясением (особенно если оно произошло давно). Центральная нервная система способна даже вызвать амнезию как способ справиться с разрушительным действием травмирующего события. Однако при этом человека, например, могут преследовать кошмарные сны, повышенная тревожность, проблемы с настроением, склонность к паническим атакам.Кроме того, людям с ПТСР бывает присуща диссоциация – состояние, при котором отсутствует адекватное восприятие обстановки (человек не понимает, где находится). Психолог подчеркнула, что данное расстройство требует лечения, с ним необходимо обращаться к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потребность в продолжительном дневном сне может говорить о проблемах со здоровьем

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