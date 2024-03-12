Врач Мясников назвал изменения со стулом и чувство кома в горле среди признаков рака

«Порой боль может достигать такой силы, что люди буквально бьются головой о стену в попытках избавиться от мучений», - заметил доктор.

«Если возник твердый и неподвижный лимфоузел под ключицей, немедленно обратитесь к специалисту», - подчеркнул он.

Врач Мясников заговорил о том, как внешне могут проявляться у людей возникающие онкологические заболевания. Одним из признаков рака (опухоли мозга), по его словам, может быть. Кроме того, подобным симптомом может проявляться аневризма мозга.Александр Мясников добавил, что участившаяся и крайне интенсивная головная боль может быть следствием того, что появившееся в головном мозге образование развивается и растет, способствуя внутричерепному давлению. Он посоветовал обращаться к врачам с такой болью, а также с головной болью, которая возникает после смены положения тела либо из-за кашля.Помимо того, врач Мясников назвал среди признаков рака, его формой, консистенцией или цветом. Если он становится узким как карандаш или же в нем (на туалетной бумаге) возникают следы крови, это вполне может быть проявлением онкологического процесса. Еще на возможный рак может указывать слишком бледный, «пластилиновый» вид стула, его чрезмерно едки запах или то, что он подолгу не тонет. Вдобавок при возникновении рака людей могут преследовать запоры (иногда с болью в животе) или диарея, которые нередко чередуются периодами. Если подобные изменения, возникающие в работе кишечника, становятся стойкими, длятся дольше двух недель, следует обратиться к врачу.К другим внешним признакам рака Мясников отнесЧто касается кома в горле, в случае рака такое ощущение становится стойким или даже усиливается со временем, приводя к тому, что у человека возникают трудности с приемом пищи или жидкостей. Доктор Мясников констатировал, что любые проблемы с глотанием, которые неожиданно возникают и долго не проходят, требуют посещения медиков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечные патологии могут проявляться симптомом, напоминающим зубную боль

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