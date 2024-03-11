Врач Исакова: при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюсти

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боль в челюсти

Врач Суна Исакова: человеку может казаться, что он чувствует зубную боль, хотя на самом деле его недомогание будет вызвано сердечной патологией.

Врач Исакова констатировала в интервью, что при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюсти

«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов», - заявила медик «Газете.Ru».

Исакова пояснила, что ощущение боли зубах вызывается передачей болевого сигнала по нервам, чьи «корни» оказываются едиными для сердца и нижней челюсти. Причиной неприятного ощущения в зубах или челюсти, например, может оказаться стенокардия напряжения – в ее случае болезненность и дискомфорт обычно провоцируются физической нагрузкой и проходят в состоянии покоя. Но также болью в зубах может «заявлять» о себе инфаркт миокарда, который может давать нетипичную клиническую картину и не опознается пострадавшим или окружающими.

«При возникновении любой высокоинтенсивной боли или при ее частых эпизодах следует обратиться к специалисту», - подчеркнула Суна Исакова.

Какие еще неприятные ощущения могут возникать при инфаркте миокарда:
  • Головокружение.
  • Внезапная сильная потливость с холодным потом.
  • Обморок.
  • Тяжелое дыхание, одышка с нехваткой воздуха, удушье.
  • Онемение в конечностях.
  • Дискомфорт, боль с левой стороны тела, отдающая в руку, плечо, шею, спину.
  • Тошнота, рвота.
  • Боль в животе.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом имеющейся у человека сердечной недостаточности может быть кашель.

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Суна Исакова
Суна Исакова
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