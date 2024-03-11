Врач Исакова: при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюсти

«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов», - заявила медик « Газете.Ru ».

«При возникновении любой высокоинтенсивной боли или при ее частых эпизодах следует обратиться к специалисту», - подчеркнула Суна Исакова.

Головокружение.

Внезапная сильная потливость с холодным потом.

Обморок.

Тяжелое дыхание, одышка с нехваткой воздуха, удушье.

Онемение в конечностях.

Дискомфорт, боль с левой стороны тела, отдающая в руку, плечо, шею, спину.

Тошнота, рвота.

Боль в животе.

Врач Исакова констатировала в интервью, что при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюстиИсакова пояснила, что ощущение боли зубах вызывается передачей болевого сигнала по нервам, чьи «корни» оказываются едиными для сердца и нижней челюсти. Причиной неприятного ощущения в зубах или челюсти, например, может оказаться стенокардия напряжения – в ее случае болезненность и дискомфорт обычно провоцируются физической нагрузкой и проходят в состоянии покоя. Но также болью в зубах может «заявлять» о себе инфаркт миокарда, который может давать нетипичную клиническую картину и не опознается пострадавшим или окружающими.Какие еще неприятные ощущения могут возникать при инфаркте миокарда:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что симптомом имеющейся у человека сердечной недостаточности может быть кашель

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.