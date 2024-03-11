Врач Исакова: при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюсти
Врач Суна Исакова: человеку может казаться, что он чувствует зубную боль, хотя на самом деле его недомогание будет вызвано сердечной патологией.
Врач Исакова констатировала в интервью, что при проблемах с сердцем боль может ощущаться только в челюсти
«Около 10% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать зубную боль и думать, что это неврит тройничного нерва или другие патологии зубов», - заявила медик «Газете.Ru».
Исакова пояснила, что ощущение боли зубах вызывается передачей болевого сигнала по нервам, чьи «корни» оказываются едиными для сердца и нижней челюсти. Причиной неприятного ощущения в зубах или челюсти, например, может оказаться стенокардия напряжения – в ее случае болезненность и дискомфорт обычно провоцируются физической нагрузкой и проходят в состоянии покоя. Но также болью в зубах может «заявлять» о себе инфаркт миокарда, который может давать нетипичную клиническую картину и не опознается пострадавшим или окружающими.
«При возникновении любой высокоинтенсивной боли или при ее частых эпизодах следует обратиться к специалисту», - подчеркнула Суна Исакова.
Какие еще неприятные ощущения могут возникать при инфаркте миокарда:
- Головокружение.
- Внезапная сильная потливость с холодным потом.
- Обморок.
- Тяжелое дыхание, одышка с нехваткой воздуха, удушье.
- Онемение в конечностях.
- Дискомфорт, боль с левой стороны тела, отдающая в руку, плечо, шею, спину.
- Тошнота, рвота.
- Боль в животе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Суна Исакова
Здоровье
врач-онколог
Оставить комментарий