Врач Колышев: первые признаки гепатита С могут появиться через десятки лет

«Гепатит С в 95% случаев приводит к развитию гепатоцеллюлярной карциномы», - заметил он в интервью РИА Новости

«Признаки: боль во всем теле и животе, температура, болезненность в правом подреберье, часто желтуха», - напомнил специалист.

«От него, в отличие от гепатита В, еще не придумали вакцину, но при правильно подобранном медикаментозном лечении недуг отступает», - констатировал врач.

Колышев подчеркнул, что данное заболевание давно перестало быть недугом, распространяющимся только среди маргинальных слоев населения. Один из путей заражения многих людей – это процедуры, во время которых использовались нестерильные инструменты. Признаки инфицирования гепатитом С возникают через месяц – при условии, что инфекция изначально проходит свою острую стадию.По словам Колышева, в большинстве случаев заражения острая фаза переносится незаметно, после чего болезнь принимает хроническую форму. Первые признаки гепатита С, таким образом, могут появиться лишь через десятки лет – при наступлении терминальной стадии.Колышев подчеркнул, что несмотря на опасность гепатит С достаточно хорошо поддается терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, поддается ли на самом деле излечению женский алкоголизм

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