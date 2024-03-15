Нарколог Исаев: женский алкоголизм излечим даже если он в тяжелой форме

«Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», - сказал психиатр-нарколог.

«Излечиться возможно, главное, чтобы к этому был готов сам человек и его родственники. На сегодняшний день специалисты могут предоставить алкогольнозависимым людям комплексное лечение и реабилитацию», - констатировал он.

Нарколог Исаев прокомментировал в разговоре с « Радио 1 » распространенное мнение о неизлечимости женского алкоголизма. Врач подчеркнул, что это не так, поскольку алкогольная зависимость поддается излечению, причем успешно лечатся и женщины, и мужчины. Исаев заметил, что женский алкоголизм излечим как и мужской – решение проблемы в первую очередь зависит от личностных качеств. В некоторых случаях даже алкоголизм в тяжелой форме излечивается самостоятельно – люди, все осознав, перестают пить без помощи врачей.Исаев уточнил, что у женщин развитие алкоголизма чаще происходит в зрелом возрасте (после 40 лет), тогда как у мужчин пагубное пристрастие закрепляется и проявляется уже в молодости. По словам врача, женщины в целом лучше контролируют потребление спиртного, поскольку в их случае пристрастие к выпивке вызывает более значительное давление социального осуждения. Но сами представительницы прекрасного пола в большей степени чем мужчины подвержены депрессии и тяжелее переносят одиночество, отсутствие брака. Психоэмоциональная уязвимость у женщин возрастает с возрастом из-за происходящих в их организме гормональных изменений. Все это влияет на то, что взрослые дамы становятся зависимыми от алкоголя. Исаев обратил внимание на то, что при лечении женского алкоголизма важно заниматься терапией депрессии, тревожности, гормонального дисбаланса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мягкие алкогольные настойки вредят организму сильнее водки

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.