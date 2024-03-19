Врач Мясников: нехватка клетчатки и запоры ведут к дивертикулам кишечника и кровотечению

«В первую очередь фактором риска выступает возраст. Если в 40 лет дивертикулез имеют 20% людей, то к 60 годам — 60%. А в 80 лет, наверное, он уже есть у всех», - отметил специалист.

«Человек напрягается, постоянно тужится, у него запоры, клетчатки мало, повышается внутрикишечное давление», - сказал об этом доктор.

Доктор Мясников заговорил о такой проблеме как дивертикулез, при котором в стенке кишечника возникают участки с выпячиванием. В частности, дивертикулы склонны возникать в сигмовидной, слепой, ободочной кишке или в более высоких отделах кишечного тракта.Мясников добавил, что появляющиеся в кишечнике дивертикулы не бывают воспалены и не провоцируют боли. Об их существовании, как правило, не догадываются ввиду бессимптомности. Особое коварство в том, что эти безболезненные образования могут кровоточить. В некоторых случаях кровотечение оказывается таким интенсивным, что единственным способом терапии становится отсечение участка кишечника.Врач обратил внимание на то, что к появлению дивертикул кишечника с последующим кровотечением нередко ведут нехватка клетчатки и запоры.Также риском появления дивертикул повышает активное употребление красного мяса.Врач Мясников предупредил, что дивертикулез способен прогрессировать и переходить в дивертикулит, при котором кишечник подвергается воспалению. Одним из его последствий является прободение кишечника – патология, сопряженная с высокой вероятностью смертельного исхода даже в случае своевременной операции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какому инсульту бывают подвержены женщины

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