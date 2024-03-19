Невролог Сурская: молодые женщины бывают склонными к мигренозному инсульту

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Молодые женщины до 45 лет, склонные к мигреням, бывают подвержены инсульту, порой неотличимому от приступа головной боли, рассказала невролог Елена Сурская.

Невролог Сурская обратила внимание на то, что причины инсульта у женщин бывают специфическими. В комментарии aif.ru врач отметила, что молодые женщины бывают склонными к мигренозному инсульту. Речь идет о женщинах, подверженных мигрени – такому типу головной боли, при которой возникает аура в виде мушек в глазах, сияния и других зрительных проявлений.

«Мигренозный инсульт приводит к острому нарушению мозгового кровообращения в молодом возрасте. Такая проблема характерна для женщин в возрасте 20-45 лет — у них риск развития мигренозного инсульта в 3,5 раза выше», - поделилась невролог.

Елена Сурская добавила, что вероятность опасного нарушения в мозге повышается по мере частоты мигренозных приступов у женщин. Если они случаются чаще одного раза в месяц, это уже серьезно увеличивает их подверженность инсульту. По словам врача, мигренозный инсульт, который возникает при случившемся приступе мигрени, может оказаться неразличимым, и это чревато неполучением необходимой медицинской помощи, а также  гибелью мозговых структур.

Как понять, что возник мигренозный инсульт? Невролог сообщила о следующих признаках:

«Боль в голове будет концентрироваться в одной половине головы. Может отмечаться рвота и гиперстезия».

Также часто риск инсульта у женщин повышает развитие артериальной гипертонии, склонное происходить незаметно при наступлении менопаузы. Кроме того, факторами его риска у женщин бывают принимаемые противозачаточные средства, курение.

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Елена Сурская
Елена Сурская
Здоровье
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Теги : инсульты у женщин, мигрени, Елена Сурская