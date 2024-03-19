Невролог Сурская: молодые женщины бывают склонными к мигренозному инсульту

«Мигренозный инсульт приводит к острому нарушению мозгового кровообращения в молодом возрасте. Такая проблема характерна для женщин в возрасте 20-45 лет — у них риск развития мигренозного инсульта в 3,5 раза выше», - поделилась невролог.

«Боль в голове будет концентрироваться в одной половине головы. Может отмечаться рвота и гиперстезия».

Невролог Сурская обратила внимание на то, что причины инсульта у женщин бывают специфическими. В комментарии aif.ru врач отметила, что молодые женщины бывают склонными к мигренозному инсульту. Речь идет о женщинах, подверженных мигрени – такому типу головной боли, при которой возникает аура в виде мушек в глазах, сияния и других зрительных проявлений.Елена Сурская добавила, что вероятность опасного нарушения в мозге повышается по мере частоты мигренозных приступов у женщин. Если они случаются чаще одного раза в месяц, это уже серьезно увеличивает их подверженность инсульту. По словам врача, мигренозный инсульт, который возникает при случившемся приступе мигрени, может оказаться неразличимым, и это чревато неполучением необходимой медицинской помощи, а также гибелью мозговых структур.Невролог сообщила о следующих признаках:Также часто риск инсульта у женщин повышает развитие артериальной гипертонии, склонное происходить незаметно при наступлении менопаузы. Кроме того, факторами его риска у женщин бывают принимаемые противозачаточные средства, курение.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения в работе организма могут оказаться признаками рака

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