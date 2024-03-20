Врач Степанова: неизлечимый ревматоидный артрит чаще возникает у женщин

«Человеку необходимо обратиться к врачу, если он заметил симметричную припухлость суставов, утреннюю скованность в конечностях и нуждается в том, чтобы «расходиться» после ночного отдыха», - уточнила эксперт.

Ревматоидный артрит является аутоиммунным заболеванием, ассоциированным с воспалительным процессом. Как правило, воспаляются и болят при таком заболевании суставы. Что именно вызывает поражение, точно неизвестно, но предположительно провоцирующими факторами могут быть вирусные и бактериальные инфекции, стресс, гормональные сбои. Об этом врач Степанова рассказала « Ленте.ру ».Медик напомнила, что ревматоидный артрит неизлечим, однако подобранная врачом терапия вполне способна обеспечить стойкую ремиссию. Главное – не игнорировать симптомы, свидетельствующие о патологии.Наталья Степанова добавила, что данное заболевание может возникать даже у детей. Обычно оно манифестирует с проблем, которые возникают при движении кистями, пальцами рук. Что характерно, неизлечимый ревматоидный артрит чаще всего возникает у женщин.Врач обратила внимание на то, что при ревматоидном артрите можно какое-то время не подозревать о болезни, поскольку сохраняется общее нормальное самочувствие. Но организм в такой период уже будет содержать антитела, а анализы покажут увеличение маркеров воспаления: например, будут повышенными показатели СОЭ, С-реактивного белка, ревматоидного фактора.Что еще указывает на ревматоидный артрит – это внезапно возникающие эпизоды с повышением температуры тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может влиять на появление дивертикул кишечника и связанных с этим проблем.

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