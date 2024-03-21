Врач Овчинников причислил посещение сауны к неочевидным причинам геморроя

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сауна

Врач-колопроктолог Константин Овчинников: любители попариться в сауне или бане рискуют пострадать из-за появления геморроя.

Врач Овчинников рассказал, что геморрой – это одна из типичных медицинских проблем, возникающих у людей с сидячими профессиями. Кроме того, с ним часто сталкиваются те, кто мало двигается в целом: не только в силу профессии сидит на стуле, но и дома предпочитает сидячий досуг.

«Такой сидячий образ жизни ведет к застойным процессам в малом тазу, снижению тонуса сосудов и развитию геморроя, а у мужчин – еще и простатита», - поделился медик с «Газетой.Ru».

В то же время, заметил он, возникновению геморроя способствуют очень интенсивные физические нагрузки, особенно силовые. Овчинников пояснил, что в их случае происходит повышение внутрибрюшного давления, чреватого застоем крови в области малого таза. Подобный застой – прямой путь к формированию геморроидальных «шишек».

Говоря о неочевидных причинах геморроя, врач причислил к ним частое посещение сауны или бани.

«Горячий влажный воздух в парилке провоцирует приток крови к прямой кишке и повышает давление в сосудах, что чревато обострением геморроидальной болезни – как в виде сильного кровотечения, так и отека узлов с болью в заднем проходе», - предостерег эксперт.

Кроме того, риск появления геморроя увеличивается, если человек резко прибавляет в весе или злоупотребляет алкоголем, констатировал врач. У мужчин самостоятельным фактором возникновения геморроидальных узлов является простатит.

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Константин Овчинников
Константин Овчинников
Здоровье
врач-колопроктолог, хирург
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Теги : геморрой, причины болезней, Константин Овчинников
Врач Овчинников причислил посещение сауны к неочевидным причинам геморроя
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