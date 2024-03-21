Доктор Налда: сон на животе преждевременно старит и повышает давление

«Такая поза сжимает диафрагму, затрудняя дыхание и повышая кровяное давление. Кроме того, давление на грудь ухудшает кровообращение. Со временем это может повысить риск сердечно-сосудистых проблем», - отметил он.

«Сон на спине хорошо полезен для позвоночника, но в такой позе язык может провалиться в горло, что повышает риск остановки дыхания», - предостерег доктор Налда.

Доктор Налда перечислил опасные последствия регулярного сна на животе. Об этом проинформировала «Газета.ru», ссылаясь на публикацию врача в «New York Post». Медик предупредил, что сон в такой позе мешает осуществлять полноценное дыхание и способствует повышению кровяного давления.Доктор Налда добавил, что сон на животе может усугублять дискомфорт при имеющихся проблемах с шеей и спиной. Также из-за этого могут начаться головные боли; повышаются риски защемления нервов, других неврологических нарушений.Врач обратил внимание на то, что сон на животе преждевременно старит. Было установлено, что подобное положение тела как никакое другое «помогает» появляться морщинам на лице и шее.Помимо того, специалист сообщил о потенциальной опасности сна на спине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за участившейся зевотой

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