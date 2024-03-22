Психолог Бусловский: от депрессивного состояния весной помогает физическая нагрузка
Психолог Николай Бусловский посоветовал для укрепления психического здоровья весной чаще бывать на свежем воздухе.
Психолог Бусловский констатировал, что с наступлением весны у многих людей могут возникать негативные психоэмоциональные симптомы в виде апатии, раздражительности или подавленного настроения.
«Специалисты называют это депрессивным состоянием, то есть полноценной депрессии еще нет, но предпосылки имеются. Причины весьма многообразны: после длительного зимнего сезона мы испытываем недостаток солнечного света, нехватку свежего воздуха, а также необходимых витаминов и микроэлементов», - поделился медик.
Бусловский отметил, что от депрессивного состояния весной помогает физическая нагрузка – в первую очередь, физическая активность на свежем воздухе. По его словам, днем, пока светло и есть солнечный свет, нужно стараться бывать чаще на свежем воздухе. Ходьбы, легкие пробежки, катание на велосипеде могут стать хорошими способами уравновесить душевное состояние. Этому способствует то, что при комфортной физической нагрузке происходит выработка эндорфинов, которая положительно влияет на психологический тонус и настроение
Также специалист порекомендовал следить за качеством питания, достаточно спать.
«Не злоупотребляйте низкокалорийными диетами, но не стоит налегать и на жирную пищу, копчености, сладости. Обязательно нормализуйте сон: качественный отдых будет способствовать улучшению деятельности головного мозга», - дополнил психолог.
Если подавленное эмоциональное состояние сохраняется больше двух недель, необходимо обращаться к специалистам.
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Николай Бусловский
Здоровье
медицинский психолог больницы в Черноголовке
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