Психолог Бусловский: от депрессивного состояния весной помогает физическая нагрузка

«Специалисты называют это депрессивным состоянием, то есть полноценной депрессии еще нет, но предпосылки имеются. Причины весьма многообразны: после длительного зимнего сезона мы испытываем недостаток солнечного света, нехватку свежего воздуха, а также необходимых витаминов и микроэлементов», - поделился медик.

«Не злоупотребляйте низкокалорийными диетами, но не стоит налегать и на жирную пищу, копчености, сладости. Обязательно нормализуйте сон: качественный отдых будет способствовать улучшению деятельности головного мозга», - дополнил психолог.

Психолог Бусловский констатировал, что с наступлением весны у многих людей могут возникать негативные психоэмоциональные симптомы в виде апатии, раздражительности или подавленного настроения.Бусловский отметил, что от депрессивного состояния весной помогает физическая нагрузка – в первую очередь, физическая активность на свежем воздухе. По его словам, днем, пока светло и есть солнечный свет, нужно стараться бывать чаще на свежем воздухе. Ходьбы, легкие пробежки, катание на велосипеде могут стать хорошими способами уравновесить душевное состояние. Этому способствует то, что при комфортной физической нагрузке происходит выработка эндорфинов, которая положительно влияет на психологический тонус и настроениеТакже специалист порекомендовал следить за качеством питания, достаточно спать.Если подавленное эмоциональное состояние сохраняется больше двух недель, необходимо обращаться к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить здоровью сон на животе

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