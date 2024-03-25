Врач Буханцев: нехватка холестерина вредна как и переизбыток

«Холестерин необходим организму. Без него, например, невозможны синтез и нормальная жизнедеятельность клеточных мембран», - цитирует эксперта «Российская газета».

«Его избыток связан с повреждением стенок сосудов, которое чревато накоплением в кровотоке так называемого "плохого" холестерина. В результате повышается риск развития атеросклероза, недугов со стороны сердца, образования тромбов» - предупредил специалист.

Очень часто в разговоре о холестерине поднимается тема вреда для здоровья при его повышенном уровне в крови. Но врач Буханцев отметил, что наряду с переизбытком вредна и нехватка холестерина в организме.Чем именно вредна нехватка холестерина? Поскольку холестерин входит в состав клеточной мембраны, при его недостатке клетка становится неустойчива к воздействию неблагоприятных факторов. В этом случае человек оказывается подвержен вирусным заболеваниям, поскольку инфекции получают возможность легче проникать в клетки организма. Кроме того, дефицит холестерина провоцирует гормональные нарушения.Также холестерин важен для стабильной работы нервной системы. В случае его нехватки у человека повышается тревожность, усиливается беспокойство.В то же время, заметил Буханцев, многие люди сталкиваются с обратной проблемой – их уровень холестерина в крови является слишком высоким.Для поддержания его необходимого содержания эксперт посоветовал контролировать рацион: в повседневном питании должно быть как можно меньше жареных блюд, а кроме того, продуктов, богатых простыми углеводами и трансжирами. Упор в рационе следует делать на полезные ненасыщенные жиры, такие как омега-3, а насыщенный жир употреблять строго качественный и в умеренном количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему в рационе питания должен присутствовать молочный жир

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