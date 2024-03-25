Подолог Рушанцева: ногтевые пластины могут желтеть из-за гепатита

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состояние ногтей

Подолог Дарья Рушанцева: состояние и внешний вид ногтей могут меняться из-за внутренних патологий.

Подолог Рушанцева сообщила, что здоровье и вид ногтевых пластин является индикатором состояния организма: если в нем возникают «поломки», это может провоцировать появление разных признаков, которые можно заметить при внимательном взгляде на руки. В частности, врач объяснила, почему возникает пожелтение ногтей. По словам специалиста, ногтевые пластины могут желтеть из-за разных проблем со здоровьем, включая гепатит.

«Пожелтение ногтей также может говорить о грибковой инфекции или гиперкератозе или возникать на фоне хронических заболеваний печени, гепатита либо дерматологических болезней. Иные факторы – контакт с агрессивными моющими и чистыми средствами, некачественными лаками, а также курение», - перечислила специалист порталу «Доктор Питер».

Также Рушанцева указала на возможные патологические причины других изменений с ногтями.
  • Ломкость: вызывается частым использованием бытовой химии, обработкой некачественными средствами для маникюра, травмами.
  • Расслоение: вызывается дефицитом витаминов и микроэлементов, таких как железо, кальций, цинк, или нехваткой витаминов группы B, помимо того – экземой, псориазом.
  • Утолщение: вызывается грибком, сахарным диабетом.
  • Появление поперечных и продольных бороздок: вызывается травмами, инфекциями.
  • Появление белых пятен и полосок: вызывается ушибами, воздействием химических средств, кожными патологиями, системными заболеваниями.
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Дарья Рушанцева
Дарья Рушанцева
Здоровье
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Теги : ногти, признаки болезней, Дарья Рушанцева