Подолог Рушанцева: ногтевые пластины могут желтеть из-за гепатита
Подолог Дарья Рушанцева: состояние и внешний вид ногтей могут меняться из-за внутренних патологий.
Подолог Рушанцева сообщила, что здоровье и вид ногтевых пластин является индикатором состояния организма: если в нем возникают «поломки», это может провоцировать появление разных признаков, которые можно заметить при внимательном взгляде на руки. В частности, врач объяснила, почему возникает пожелтение ногтей. По словам специалиста, ногтевые пластины могут желтеть из-за разных проблем со здоровьем, включая гепатит.
«Пожелтение ногтей также может говорить о грибковой инфекции или гиперкератозе или возникать на фоне хронических заболеваний печени, гепатита либо дерматологических болезней. Иные факторы – контакт с агрессивными моющими и чистыми средствами, некачественными лаками, а также курение», - перечислила специалист порталу «Доктор Питер».
Также Рушанцева указала на возможные патологические причины других изменений с ногтями.
- Ломкость: вызывается частым использованием бытовой химии, обработкой некачественными средствами для маникюра, травмами.
- Расслоение: вызывается дефицитом витаминов и микроэлементов, таких как железо, кальций, цинк, или нехваткой витаминов группы B, помимо того – экземой, псориазом.
- Утолщение: вызывается грибком, сахарным диабетом.
- Появление поперечных и продольных бороздок: вызывается травмами, инфекциями.
- Появление белых пятен и полосок: вызывается ушибами, воздействием химических средств, кожными патологиями, системными заболеваниями.
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Дарья Рушанцева
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