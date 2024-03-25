Невролог Пищуха: дрожью в руках может проявляться диабет и болезнь Паркинсона

«Это может быть симптомом болезни Паркинсона, патологии какой-либо части мозга, диабета, избытка гормонов щитовидной железы», - предупредила медик.

По словам невролога Светланы Пищуха, дрожью в руках могут проявляться серьезные заболевания, такие как диабет и болезнь Паркинсона. Об этом врач проинформировала в беседе с порталом « Доктор Питер ». Наиболее тревожным проявлением такого тремора является чувство дрожи, возникающее в моменты покоя, или дрожь, усиливающаяся при совершении каких-то действии.Пищуха добавила, что далеко не каждый эпизод дрожи в руках может иметь патологическую причину. Провоцировать её могут и временные факторы в виде переутомления, стресса, приема лекарств или стимуляторов (включая кофеин, алкоголь). Невролог подчеркнула, что тремор в руках, не связанный с болезнью, проявляется как эпизодичное явление, не повторяется и не возникает с какой-то закономерностью, довольно быстро самостоятельно проходит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что суставная боль является одним из нетипичных признаков опасных воспалительных заболеваний кишечника

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.