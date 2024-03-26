Невролог Розанов назвал жующие движения среди нетипичных признаков эпилепсии у ребенка
По словам детского врача-невролога Сергея Розанова, признаки эпилепсии не всегда бывают очевидными.
Невролог Розанов напомнил, что развитие такого заболевания мозга как эпилепсия может произойти практически в любом возрасте. Он отметил, что у ребенка приступ эпилепсии способен произойти внезапно, и в такой ситуации важно сохранять самообладание.
«Когда случается приступ, у ребенка наблюдаются конвульсивные подергивания, дергается угол рта, выделяется слюна. Может пойти пена изо рта, а также случиться непроизвольное мочеиспускание», - предупредил медик в интервью «Радио 1».
Но также Розанов обратил внимание на то, что симптомы обострения эпилепсии не всегда бывают типичными. Например, в качестве первых признаков заболевания могут возникать подергивания во сне. Иногда ребенок просто замирает или совершает стереотипные движения. Невролог назвал жующие движения среди нетипичных признаков эпилепсии у ребенка:
«В некоторых случаях ребенок может просто замереть и начать потирать руки или совершает жующие движения в течение какого-то времени».
Розанов добавил, что в такие моменты могут дополнительно возникать головная боль, тошнота, нарушение координации, нарушение речи.
Помимо того, при развитии эпилепсии у ребенка меняется поведение: он начинает проявлять навязчивость, повторяется с одними и теми же вопросами, становится более плаксивым.
Невролог подчеркнул, что любые необычные изменения в детском поведении должны настораживать родителей. Это говорит о необходимости посетить специалиста.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может сделать в качестве первой помощи для человека с приступом эпилепсии.
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