Невролог Розанов назвал жующие движения среди нетипичных признаков эпилепсии у ребенка

«Когда случается приступ, у ребенка наблюдаются конвульсивные подергивания, дергается угол рта, выделяется слюна. Может пойти пена изо рта, а также случиться непроизвольное мочеиспускание», - предупредил медик в интервью « Радио 1 ».

«В некоторых случаях ребенок может просто замереть и начать потирать руки или совершает жующие движения в течение какого-то времени».

Невролог Розанов напомнил, что развитие такого заболевания мозга как эпилепсия может произойти практически в любом возрасте. Он отметил, что у ребенка приступ эпилепсии способен произойти внезапно, и в такой ситуации важно сохранять самообладание.Но также Розанов обратил внимание на то, что симптомы обострения эпилепсии не всегда бывают типичными. Например, в качестве первых признаков заболевания могут возникать подергивания во сне. Иногда ребенок просто замирает или совершает стереотипные движения. Невролог назвал жующие движения среди нетипичных признаков эпилепсии у ребенка:Розанов добавил, что в такие моменты могут дополнительно возникать головная боль, тошнота, нарушение координации, нарушение речи.Помимо того, при развитии эпилепсии у ребенка меняется поведение: он начинает проявлять навязчивость, повторяется с одними и теми же вопросами, становится более плаксивым.Невролог подчеркнул, что любые необычные изменения в детском поведении должны настораживать родителей. Это говорит о необходимости посетить специалиста.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может сделать в качестве первой помощи для человека с приступом эпилепсии.

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