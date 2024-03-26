Невролог Голубинская: человека с приступом эпилепсии правильнее всего повернуть набок

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мужчина лежит на полу

Невролог Ольга Голубинская: при приступе эпилепсии нельзя класть ложку в рот больному или давать ему сердечные препараты.

Невролог Голубинская рассказала, какую первую помощь можно оказать человеку с приступом эпилепсии. Врач подчеркнула, что в такой момент совершенно не следует пытаться поместить в рот больному ложку.

«Нельзя вставлять ложки в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», - отметила специалист в комментарии «Газете.Ru».

Ольга Голубинская добавила, что нередко приступ эпилепсии интерпретируется как сердечная проблема, и пострадавшему дают кардиопрепараты, нитроглицерин. Невролог заявила, что делать это категорически нельзя, поскольку использовать сердечные лекарства, не зная что на самом деле с человеком, – опасно.

«При эпилепсии идет зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред».

Врач констатировала, что человека с приступом эпилепсии правильнее всего повернуть набок, в таком положении он меньше травмируется. Затем нужно обратиться за скорой помощью.

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Ольга Голубинская
Ольга Голубинская
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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Теги : эпилепсия, первая помощь, Ольга Голубинская