Невролог Голубинская: человека с приступом эпилепсии правильнее всего повернуть набок

«Нельзя вставлять ложки в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы и, как правило, не спасаем его от самого приступа», - отметила специалист в комментарии « Газете.Ru ».

«При эпилепсии идет зажим рта, соответственно, он может просто подавиться этим препаратом, и мы можем нанести вред».

Невролог Голубинская рассказала, какую первую помощь можно оказать человеку с приступом эпилепсии. Врач подчеркнула, что в такой момент совершенно не следует пытаться поместить в рот больному ложку.Ольга Голубинская добавила, что нередко приступ эпилепсии интерпретируется как сердечная проблема, и пострадавшему дают кардиопрепараты, нитроглицерин. Невролог заявила, что делать это категорически нельзя, поскольку использовать сердечные лекарства, не зная что на самом деле с человеком, – опасно.Врач констатировала, что человека с приступом эпилепсии правильнее всего повернуть набок, в таком положении он меньше травмируется. Затем нужно обратиться за скорой помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания проявляются дрожью в руках.

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