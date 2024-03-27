Врач Мясников: сладкие газированные напитки вызывают остеопороз, терапевт Андреева назвала особо опасное сочетание

«Дети, которые мало двигаются, но едят много сладкого и пьют сладкие газированные напитки, не набирают костную массу, поэтому у них через сорок лет происходит ее снижение», — отметил врач.

«Впрямую [сладкие напитки] не разрушают [кости], но к развитию остеопороза в постменопаузальном возрасте, конечно, приводят», — заключил медик.

"Сладкие газированные напитки обычно содержат большое количество калорий, но практически не содержат полезных питательных веществ, таких как витамины, минералы и клетчатка. Поэтому они могут быть причиной лишних килограммов без каких-либо пользующихся здоровью питательных веществ", - говорит Андреева.

"Потребление сладких газированных напитков в сочетании с высококалорийными закусками, фастфудом или сладостями может привести к повышенному приему калорий, что может способствовать набору лишнего веса, ожирению и другим проблемам со здоровьем", - объясняет Андреева.

Специалист рассказал, что употребление сладких газированных напитков снижает скорость набора костной массы у детей.По словам доктора, у таких детей кости в зрелом возрасте разрушаются быстрее, чем у тех, кто питался правильно.что для детей риск состоит не только в разрушении костей, но и в метаболическом синдроме.Большинство сладких газированных напитков содержат огромное количество сахара. Потребление избыточного количества сахара может привести к развитию ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.Содержащиеся в газированных напитках кислоты и сахар могут наносить вред эмали зубов, что может привести к развитию кариеса и других заболеваний полости рта.Потребление больших количеств сладких газированных напитков связано с увеличением риска развития метаболического синдрома, который включает в себя ожирение, повышенное давление, нарушения обмена веществ и другие заболевания.Исследования показывают, что потребление сладких газированных напитков может увеличивать аппетит и способствовать перееданию, что также может привести к лишнему весу и другим проблемам со здоровьем.Ранее МедикФорум писал о пользе супов для желудка.

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