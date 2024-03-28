Профессор Кит: утомляемость и бледность кожи могут указывать на колоректальный рак

«Злокачественная опухоль медленно развивается на стенках кишечника и долго не проявляет никаких симптомов. В таких случаях заболевание выявляется на поздних стадиях, что значительно ухудшает прогноз лечения. На ранних стадиях колоректальный рак излечим в 90 процентах случаев», - приводит слова ученого «Российская газета».

Появление крови и слизи в связи с дефекацией;

Подверженность запорам;

Чередование диареи и запоров;

Общая слабость;

Быстро возникающая утомляемость;

Бледность кожных покровов.

«Чтобы выявить колоректальный рак на ранних стадиях, врачи рекомендуют без наличия симптомов регулярно выполнять простые и доступные исследования: на наличие скрытой крови кала (с 40 лет), фиброколоноскопию (с 45 лет один раз в 10 лет», - поделился эксперт.

Колоректальный рак является одним из самых распространенных смертоносных недугов, затрагивающих кишечник. Врачи говорят о нем, когда злокачественные новообразования возникают в ободочной или прямой кишке. Онколог Олег Кит предупредил, что во многих случаях колоректальный рак возникает и какое-то время развивается на кишечной стенке без специфических симптомов. Такая особенность опасного заболевания влияет на то, что диагностируют его на стадиях, при которых лечение оказывается менее эффективным.Перечисляя возможные внешние симптомы, профессор Кит отметил, что утомляемость и бледность кожи могут указывать на колоректальный рак.При любом из данных симптомов необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, постулировал профессор Кит.Онколог констатировал, что риск колоректального рака повышают большие количества красного мяса в рационе, генетическая предрасположенность, наличие сахарного диабета и хронических воспалительных заболеваний кишечника, полипов в нем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что бессонница у женщин до 40 лет может возникать при раннем истощении яичников

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