Гинеколог Ильина: бессонница у женщин до 40 лет бывает при раннем истощении яичников

«О раннем истощении яичников говорят, если женщине менее 40 лет. При этой патологии яйцеклетка перестает созревать. В ответ на снижение функции яичников снижается и выработка яичниками половых гормонов – в первую очередь эстрогена и прогестерона», – поделилась Ильина с « Газетой.Ru ».

Снижение либидо;

Сухость влагалища;

Перепады настроения, депрессивность;

Повышенная раздражительность;

Плаксивость;

Бессонница;

Повышенная потливость.

Гинеколог Ильинская проинформировала, что истощение яичников является одной из «женских» патологий. С подобным нарушением сталкиваются женщины с нормальным менструальным циклом и репродуктивной функцией. Их организм неожиданно перестает вырабатывать достаточное количество половых гормонов и яйцеклеток.Называя симптомы этой патологии, гинеколог отметила, что бессонница у женщин до 40 лет бывает при раннем истощении яичников.Врач подчеркнула, что при истощении яичников меняется характер менструального цикла: менструации становятся более редкими и скудными, спустя время могут прекратиться совсем.Ильина обратила внимание на то, что одной из причин проблемы может оказаться сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз), поэтому женщинам важно время от времени проверять состояние своей щитовидки. Кроме того, истощение яичников может развиться вследствие операций по удалению кист или наследственного фактора.Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных симптомах заражения организма глистами.

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