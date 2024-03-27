Гинеколог Ильина: бессонница у женщин до 40 лет бывает при раннем истощении яичников
Гинеколог Анна Ильина: некоторые негативные изменения в состоянии женщин до 40 лет могут вызываться синдромом истощения яичников.
Гинеколог Ильинская проинформировала, что истощение яичников является одной из «женских» патологий. С подобным нарушением сталкиваются женщины с нормальным менструальным циклом и репродуктивной функцией. Их организм неожиданно перестает вырабатывать достаточное количество половых гормонов и яйцеклеток.
«О раннем истощении яичников говорят, если женщине менее 40 лет. При этой патологии яйцеклетка перестает созревать. В ответ на снижение функции яичников снижается и выработка яичниками половых гормонов – в первую очередь эстрогена и прогестерона», – поделилась Ильина с «Газетой.Ru».
Называя симптомы этой патологии, гинеколог отметила, что бессонница у женщин до 40 лет бывает при раннем истощении яичников.
- Снижение либидо;
- Сухость влагалища;
- Перепады настроения, депрессивность;
- Повышенная раздражительность;
- Плаксивость;
- Бессонница;
- Повышенная потливость.
Ильина обратила внимание на то, что одной из причин проблемы может оказаться сниженная активность щитовидной железы (гипотиреоз), поэтому женщинам важно время от времени проверять состояние своей щитовидки. Кроме того, истощение яичников может развиться вследствие операций по удалению кист или наследственного фактора.
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Анна Ильина
Здоровье
врач-гинеколог, репродуктолог
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