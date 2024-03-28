Онколог назвал склонность к запорам возможным признаком колоректального рака

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врач

Колоректальный рак входит в топ-5 самых распространенных онкозаболеваний. Позиции по смертности — лидирующие.

По словам гендиректора ННМИЦ онкологии Минздрава, профессора, академика РАН Олега Кита, колоректальный рак относится к болезням, которые называют «тихими убийцами». Он развивается медленно и на первых стадиях практически никак себя не проявляет.

На ранних стадиях рак излечим в 90% случаев, на поздних шансы значительно уменьшаются.

Что должно насторожить:
  • наличие крови и слизи при дефекации,
  • склонность к запорам 
  • чередованиезапоров и поносов
  • общая слабость
  • бледность кожных покровов. 

Что нужно делать, чтобы не пропустить заболевание:
  • Сдавать анализы на наличие скрытой крови кала (с 40 лет), 
  • Делать фиброколоноскопию (с 45 лет)

Если в толстой кишке нашли полипы, их необходимо удалить.

Факторы риска:
  • злоупотребление красным мясом, 
  • сахарный диабет, 
  • хронические воспалительные заболевания толстой кишки, 
  • генетическая предрасположенность.

— Доказано, что колоректальный рак у кровных родственников, семейный аденоматоз (полипоз) толстой кишки, а также синдром Линча приводят к развитию данного заболевания, — подчеркнул Кит.

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