Онколог назвал склонность к запорам возможным признаком колоректального рака
Колоректальный рак входит в топ-5 самых распространенных онкозаболеваний. Позиции по смертности — лидирующие.
По словам гендиректора ННМИЦ онкологии Минздрава, профессора, академика РАН Олега Кита, колоректальный рак относится к болезням, которые называют «тихими убийцами». Он развивается медленно и на первых стадиях практически никак себя не проявляет.
На ранних стадиях рак излечим в 90% случаев, на поздних шансы значительно уменьшаются.
Что должно насторожить:
- наличие крови и слизи при дефекации,
- склонность к запорам
- чередованиезапоров и поносов
- общая слабость
- бледность кожных покровов.
Что нужно делать, чтобы не пропустить заболевание:
- Сдавать анализы на наличие скрытой крови кала (с 40 лет),
- Делать фиброколоноскопию (с 45 лет)
Если в толстой кишке нашли полипы, их необходимо удалить.
Факторы риска:
- злоупотребление красным мясом,
- сахарный диабет,
- хронические воспалительные заболевания толстой кишки,
- генетическая предрасположенность.
— Доказано, что колоректальный рак у кровных родственников, семейный аденоматоз (полипоз) толстой кишки, а также синдром Линча приводят к развитию данного заболевания, — подчеркнул Кит.
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