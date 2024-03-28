Онколог назвал склонность к запорам возможным признаком колоректального рака

наличие крови и слизи при дефекации,

склонность к запорам

чередованиезапоров и поносов

общая слабость

бледность кожных покровов.

Сдавать анализы на наличие скрытой крови кала (с 40 лет),

Делать фиброколоноскопию (с 45 лет)

злоупотребление красным мясом,

сахарный диабет,

хронические воспалительные заболевания толстой кишки,

генетическая предрасположенность.

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