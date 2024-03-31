Гастроэнтеролог Федосьина: цвет языка меняется при болезнях сердца и других органов
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Федосьина сообщила, как может меняться внешний вид языка из-за различных заболеваний.
Гастроэнтеролог Федосьина проинформировала в интервью, что цвет и состояние языка у человека является одним из индикаторов общего здоровья.
«У здорового человека слизистая оболочка языка имеет бледно-розовый цвет, без налета, с ровной складкой посередине и хорошо выраженными сосочками. Изменение цвета может говорить о наличии различных заболеваний», - поделилась Екатерина Федосьина с «Газетой.Ru».
Врач-гастроэнтеролог рассказала подробнее, как меняется цвет языка при болезнях сердца и других органов.
- Инфекционные заболевания: становится ярко-красным;
- Анемия: бледнее;
- Проблемы с желчным пузырем: приобретает желтый оттенок;
- Заболевания сердца: синеет;
- Заболевания легких: синеет.
О чем говорит цвет налета на языке:
- Коричневый: могут присутствовать болезни легких и кишечника;
- Желтый: имеются застойные явления, проблемы с желчным пузырем
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление кератом может быть признаком рака желудка и кишечника.
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Екатерина Федосьина
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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