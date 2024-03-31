Онколог Исакова: появление кератом может быть признаком рака желудка и кишечника

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пациент на приеме у врача

Врач-онколог Суна Исакова: кожные высыпания могут быть нетипичным признаком злокачественных опухолей в ЖКТ.

Онколог Исакова сообщила, что сигналом организма о развитии рака желудка и кишечника может быть появление кератом – кожных бляшек с неровной поверхностью от телесного до очень темного цвета. В частности, они могут указывать на аденокарциному желудка и кишечника. Обычно это злокачественное образование провоцирует нарушения пищеварительного характера в виде абдоминальных болей, тяжести после приемов пищи, тошноты и рвоты, потери аппетита. Но бывают случаи, когда симптоматика оказывается нетипичной, и на коже появляются высыпания.

«При развитии аденокарциномы желудка и кишечника на коже за короткий промежуток времени появляется большое количество кератом – доброкачественных образований кожи, а при их удалении в скором времени появляются новые», - об этом онколог Исакова рассказала «Газете.Ru».

Врач пояснила, что такая кожная реакция организма на развивающийся рак желудка и кишечника известна как синдром Лезера-Трела. К появлению кератом бывают склонны преимущественно люди старше 40 лет. Бляшки обычно возникают на коже головы, шеи, тела тогда как ладони, подошвы и слизистые остаются участками, где кератомы никогда не появляются. Эти кожные образования могут расти, а в размере достигать от одного миллиметра до нескольких сантиметров.

Онколог Исакова подчеркнула, что любые нетипичные, необычные или подозрительные высыпания на коже являются серьезной причиной для обращения к врачу.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающая без объяснимых причин хрипота может быть признаком серьезного заболевания, в том числе рака.

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Суна Исакова
Суна Исакова
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