Врач Глаголев уточнил давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта

«Уже при показателе 130/80 увеличивается риск инсультов и инфарктов», - предупредил специалист в Telegram-канале Европейского медицинского центра.

«Показатель от 140/90 миллиметров ртутного столба, выявленный при повторном измерении».

Врач Глаголев констатировал, что давление, которое многие россияне будут считать нормальным, «рабочим» и не опасным, на самом деле серьезно повышает риск возникновения сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульт.Ссылаясь на результаты исследований, Владимир Глаголев уточнил, что систолическое (верхнее) давление 130 вдвое увеличивает риск названных патологий (в сравнении с той вероятностью, которая существует при давлении 120).Также врач-кардиолог указал на давление, при котором нужны лекарства для защиты от инсульта:Владимир Глаголев подчеркнул, что артериальное давление такого параметра требует обязательного назначения лекарств – это эффективно помогает уменьшить риски опасных сердечно-сосудистых нарушений. Если высокое давление не контролировать и не корректировать, человек серьезно рискует пострадать от энцефалопатии, деменции, инсульта, почечной недостаточности.Что касается давления, достигающего 130, в его случае следует обсудить с врачом приемлемые возможности для снижения. Кардиолог напомнил, что иметь здоровое кровяное давление помогают адекватные физические нагрузки, контроль веса, практика правильного питания, отказ от курения и других вредных привычек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком заболеваний сердечно-сосудистой системы могут быть изменения внешнего вида языка

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