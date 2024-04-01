Врач Янг назвала доступные продукты, необходимые для здоровья сосудов, кардиолог Варфоломеев рассказал о важности физических нагрузок
Богатые антиоксидантами и витаминами продукты необходимы в рационе для здоровья и красоты. Об этом пишет в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг, отвечая на вопрос пользователей о том, что включить в меню для поддержания лимфатической системы.
"Лимфе не требуется чистка. Ей нужны движение и правильное питание", - уточнила врач, отметив, что есть простые продукты, в которых достаточно витаминов и антиоксидантов, способных оказывать противовоспалительное действие.
Такая пища полезна для сосудов и крови. Врач посоветовала чаще готовить блюда со свеклой, если нет противопоказаний.
"Свекла влияет на состояние сосудов - делает их более эластичными, обеспечивая хороший ток крови, благодаря содержанию оксида азота", - объяснила эндокринолог.
Гранаты и грейпфруты - тоже в числе продуктов, которые рекомендуется включить в рацион. Первые богаты биофлавоноидами, улучшают кровоток. Грейпфрут же помогает уменьшить отечность за счет присутствия в продукте витамина С, стимулирующего работу лимфатической системы.
Среди зеленых продуктов врач обратила внимание на сельдерей и огурцы.
"Сельдерей выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки", - пишет врач.
Не все знают, но обладают лимфодренажным и мочегонным эффектом - огурцы.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказала специально для МедикФорум, что помимо питания важно делать, чтобы сохранить здоровье сосудов.
"Для поддержания здоровья сосудов важно учитывать несколько аспектов. Физическая активность играет важную роль. Регулярные упражнения, такие как ходьба, плавание или занятия спортом, укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют нормализации артериального давления и улучшают кровообращение", - говорит Варфоломеев.
Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, помогает предотвратить повреждение стенок сосудов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
"Поддержание здорового веса имеет также важное значение. Избыточный вес может создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому контроль веса помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".
Регулярный мониторинг артериального давления и уровня холестерина в крови помогает своевременно выявить и контролировать возможные проблемы со здоровьем сосудов. Управление стрессом с помощью методов релаксации, медитации и других техник помогает снизить уровень стресса, который может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
Регулярные медицинские осмотры позволяют выявить и решить возможные проблемы со здоровьем сосудов на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Соблюдение этих принципов способствует поддержанию здоровья сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
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