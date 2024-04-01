Врач Янг назвала доступные продукты, необходимые для здоровья сосудов, кардиолог Варфоломеев рассказал о важности физических нагрузок

"Лимфе не требуется чистка. Ей нужны движение и правильное питание", - уточнила врач, отметив, что есть простые продукты, в которых достаточно витаминов и антиоксидантов, способных оказывать противовоспалительное действие.

"Свекла влияет на состояние сосудов - делает их более эластичными, обеспечивая хороший ток крови, благодаря содержанию оксида азота", - объяснила эндокринолог.





"Сельдерей выводит из организма избыток жидкости и мочевой кислоты, снимает отеки", - пишет врач.

"Для поддержания здоровья сосудов важно учитывать несколько аспектов. Физическая активность играет важную роль. Регулярные упражнения, такие как ходьба, плавание или занятия спортом, укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют нормализации артериального давления и улучшают кровообращение", - говорит Варфоломеев.

"Поддержание здорового веса имеет также важное значение. Избыточный вес может создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому контроль веса помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний".

Такая пища полезна для сосудов и крови. Врач посоветовала чаще готовить блюда со свеклой, если нет противопоказаний.Гранаты и грейпфруты - тоже в числе продуктов, которые рекомендуется включить в рацион. Первые богаты биофлавоноидами, улучшают кровоток. Грейпфрут же помогает уменьшить отечность за счет присутствия в продукте витамина С, стимулирующего работу лимфатической системы.Среди зеленых продуктов врач обратила внимание на сельдерей и огурцы.Не все знают, но обладают лимфодренажным и мочегонным эффектом - огурцы.что помимо питания важно делать, чтобы сохранить здоровье сосудов.Отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, помогает предотвратить повреждение стенок сосудов и снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Регулярный мониторинг артериального давления и уровня холестерина в крови помогает своевременно выявить и контролировать возможные проблемы со здоровьем сосудов. Управление стрессом с помощью методов релаксации, медитации и других техник помогает снизить уровень стресса, который может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.Регулярные медицинские осмотры позволяют выявить и решить возможные проблемы со здоровьем сосудов на ранних стадиях и предотвратить развитие серьезных заболеваний. Соблюдение этих принципов способствует поддержанию здоровья сосудов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о раздражительности как симптоме анемии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.