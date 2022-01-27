Кардиолог Кореневич назвала лучшие крупы для сосудов и сердца

«С точки зрения принципов кардиопитания, которое помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и подходит, в том числе, людям, перенесшим инфаркт, в ежедневный рацион следует включить крупы с низким гликемическим индексом», - заметила кардиолог Кореневич.

Гречка.

Цельнозерновой овес.

Ячмень (ячневая крупа).