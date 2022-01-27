Кардиолог Кореневич назвала лучшие крупы для сосудов и сердца
Для поддержания здоровья сосудистой системы есть блюда из этих круп можно ежедневно, говорит врач.
Кардиолог Анна Кореневич поделилась мнением о полезных для сосудов и сердца крупах, назвав лучшие среди них, подходящие (и даже рекомендуемые) для ежедневного употребления.
«С точки зрения принципов кардиопитания, которое помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и подходит, в том числе, людям, перенесшим инфаркт, в ежедневный рацион следует включить крупы с низким гликемическим индексом», - заметила кардиолог Кореневич.
В списке лучших медик выделила три крупы.
- Гречка.
- Цельнозерновой овес.
- Ячмень (ячневая крупа).
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление в пищу яиц может эффективно препятствовать повышению сахара в крови.
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
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