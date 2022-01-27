Кардиолог Кореневич назвала лучшие крупы для сосудов и сердца

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овес

Для поддержания здоровья сосудистой системы есть блюда из этих круп можно ежедневно, говорит врач.

Кардиолог Анна Кореневич поделилась мнением о полезных для сосудов и сердца крупах, назвав лучшие среди них, подходящие (и даже рекомендуемые) для ежедневного употребления.

«С точки зрения принципов кардиопитания, которое помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и подходит, в том числе, людям, перенесшим инфаркт, в ежедневный рацион следует включить крупы с низким гликемическим индексом», - заметила кардиолог Кореневич.

В списке лучших медик выделила три крупы.
  • Гречка.
  • Цельнозерновой овес.
  • Ячмень (ячневая крупа).
Благодаря потреблению этих круп сосуды становятся лучше защищены от накопления губительного для них холестерина. Кореневич добавила, что аналогичный эффект дают и зернобобовые – фасоль, горох, чечевица.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление в пищу яиц может эффективно препятствовать повышению сахара в крови.
Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : сердечно-сосудистая система, полезные продукты, Анна Кореневич