Врач Ратникова: раздражительность и бессонница весной, а также пикацизм указывают на анемию

«Одной из причин анемии является дефицит железа. Он проявляется в виде слабости, утомляемости, снижении физической активности», - сказала терапевт телеканалу « Санкт-Петербург ».

«Например, часто проявляется склонность к поеданию льда», - уточнила Ратникова.

Врач Ратникова предупредила в интервью, что раздражительность и бессонница весной могут возникать из-за усиления анемии. Также на нее указывает низкий энергетически тонус, утомляемость и слабость.Ратникова добавила, что необычным симптомом, указывающим на анемию, является пикацизм – бесконтрольная тяга к поеданию несъедобных веществ (глины, земли, мела, побелки и так далее).Другими симптома анемии являются бледность кожи, головокружение, сонливость, шум в ушах, чувство тяжести в груди, «мушки» в глазах.Врач предупредила, что при появлении анемии всегда нужно проводить исследование и устанавливать причину нарушения. В некоторых случаях анемия возникает как внешний симптом заболеваний, при которых образуется внутреннее кровотечение (такое бывает из-за развития злокачественных новообразований, язвенной болезни).Сначала сдаются анализы на содержание сывороточного железа, ферритина, фолиевой кислоты, витамина В12. Их результаты необходимо обсудить с эндокринологом, который назначит подходящую терапию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может возникать урчание в животе

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