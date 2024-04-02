Врач Ахуньянова провела параллель между пропуском завтрака и проблемами с желчным пузырем

«Если человек ест дважды в день, у него между приемами пищи образуются большие промежутки. Желчный пузырь в это время либо не работает, либо желчь оттекает понемногу, но полноценного адекватного сокращения, которое должно происходить каждые 3-4 часа, – нет», - объяснила врач.

«Завтрак необходим для того, чтобы желчный пузырь адекватно сократился после сна», - подчеркнула Ахуньянова.

Многие люди игнорируют завтрак, в том числе из-за того, что следуют интервальному голоданию – популярному в последнее время методу похудения. Врач Ахуньянова предупредила, что пропуск первого приема пищи может иметь нежелательные последствия. В комментарии Ленте.ру » она провела параллель между пропуском завтрака и проблемами с желчным пузырем. По словам Ахуньяновой, в ее практике регулярно встречаются случаи, когда после УЗИ пациенты, пренебрегающие завтраком, узнают о застойных явлениях, камнях в желчном пузыре.Регина Ахуньянова обратила внимание на то, что оптимальным временным промежутком межу приемам пищи считаются 4 часа. Врач добавила, что в течение ночи желчный пузырь находится без активной работы достаточно долгое время. Подходящий завтрак утром – это хороший способ запустить его деятельность по выработки желчи, необходимой для пищеварительного процесса.Также врач назвала продукты, которые особенно эффективно стимулируют работу желчного пузыря, – это жирная рыба или печен трески, яйца, растительные масла (или немного качественного сливочного масла), цельнозерновой хлеб, овощи и зелень. Медик добавила, что благодаря выделению нужного количества желчи нормализуется уровень холестерина и не появляется лишний вес.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие соки можно употреблять на завтрак

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