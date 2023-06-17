Врач: болезненное вздутие живота может говорить о проблемах с желчным пузырем
Проблемы с желчным пузырем становятся все более распространенными, на их возникновение влияет нездоровое питание, поедание продуктов глубокой переработки.
Желчный пузырь расположен под печенью и способствует оттоку желчи, которая помогает расщеплять пищу. Он выделяет желчь через желчные протоки в тонкую кишку. Среди современных людей проблемы с желчным пузырем являются одной из частых причин обращения к врачам.
«Камни в желчном пузыре, камни общего желчного протока, рак желчного пузыря, холецистит (воспаление желчного пузыря), перфорация желчного пузыря, а также хронические заболевания желчного пузыря – вот распространенные и серьезные, требующие своевременного вмешательства проблемы», - об этом в беседе с «МедикФорум» сказал гепатолог Владислав Савельев.
Врач отметил, что очень часто возникает воспаление желчного пузыря, которое может развиться из-за камней в желчном пузыре, блокирующих протоки и препятствующие выходу желчи. Такое воспаление может привести к разрыву желчного пузыря, и игнорировать его нельзя.
Какие симптомы могут возникнуть у человека с воспалением желчного пузыря?
- Тошнота.
- Болезненное вздутие живота.
- Лихорадка с ознобом.
- Желтуха.
Для защиты от проблем с желчным пузырем специалист посоветовал избегать продуктов с высоким содержанием жира и холестерина, есть больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, выполнять физические упражнения.
«Регулярная физическая активность помогают снизить уровень холестерина, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность образования камней в желчном пузыре», - заявил врач.
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