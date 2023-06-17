Врач: болезненное вздутие живота может говорить о проблемах с желчным пузырем

«Камни в желчном пузыре, камни общего желчного протока, рак желчного пузыря, холецистит (воспаление желчного пузыря), перфорация желчного пузыря, а также хронические заболевания желчного пузыря – вот распространенные и серьезные, требующие своевременного вмешательства проблемы», - об этом в беседе с «МедикФорум» сказал гепатолог Владислав Савельев.

Тошнота.

Болезненное вздутие живота.

Лихорадка с ознобом.

Желтуха.

«Регулярная физическая активность помогают снизить уровень холестерина, что, в свою очередь, сводит к минимуму вероятность образования камней в желчном пузыре», - заявил врач.

Желчный пузырь расположен под печенью и способствует оттоку желчи, которая помогает расщеплять пищу. Он выделяет желчь через желчные протоки в тонкую кишку. Среди современных людей проблемы с желчным пузырем являются одной из частых причин обращения к врачам.Врач отметил, что очень часто возникает воспаление желчного пузыря, которое может развиться из-за камней в желчном пузыре, блокирующих протоки и препятствующие выходу желчи. Такое воспаление может привести к разрыву желчного пузыря, и игнорировать его нельзя.Какие симптомы могут возникнуть у человека с воспалением желчного пузыря?Гепатолог Савельев сообщил, что данной патологии в большей мере подвержены женщины старше 50 лет и мужчины старше 60 лет, люди с избыточным весом или ожирением, диабетики. Кроме того, риск воспаления желчного пузыря увеличивается при приеме противозачаточных таблеток.Для защиты от проблем с желчным пузырем специалист посоветовал избегать продуктов с высоким содержанием жира и холестерина, есть больше овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, выполнять физические упражнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Андрей Поздников сообщил об опасности чрезмерного питья воды для мозга.

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