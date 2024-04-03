Врач Рафаэлян навала питье чая и употребление супов способом облегчить поллиноз
Аллерголог-иммунолог Алла Рафаэлян: облегчить симптомы поллиноза, обостряющегося в период цветения растений, помогает употребление жидкости.
Поллиноз или аллергия на пыльцу начинает все активнее проявлять себя в это время года, провоцируя появление характерных симптомов в виде заложенности носа, обильных выделений и чихания, отечности.
Врач Рафаэлян заявила «Ленте.ру»:
«Чтобы легче пережить аллергию, надо пить больше жидкости».
Аллерголог навала питье чая и употребление супов способом облегчить поллиноз.
«Дополнительная жидкость помогает разжижать слизь в носовых проходах и приносит облегчение», - объяснила специалист.
Алла Рафаэлян добавила, что при употреблении теплых бульонов или супов их пар будет способствовать избавлению от заложенности носа.
Также, заметила она, людям, страдающим от поллиноза, могут помогать облегчать их состояние промывание носа. Благодаря такой процедуре слизистая лучше очищается от микрочастиц аллергенов, раздражающих ее и обостряющих реакции организма. Аптечку аллергиков врач посоветовала оснастить изотоническим раствором морской воды, который можно применять при регулярном орошении носа – наряду с антигистаминными препаратами первого или второго поколения (они используются как экстренное средство от аллергических реакций).
«Более расширенную аптечку необходимо собирать индивидуально с лечащим врачом-аллергологом», - подчеркнула эксперт.
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Алла Рафаэлян
Здоровье
врач-аллерголог, иммунолог
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