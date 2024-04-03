Врач Гончиков: полиурию с ночным мочеиспусканием могут вызвать диабет или цистит

«Полиурия может возникнуть из-за различных причин, таких как диабет, диабетическая нефропатия, диабетический цистит или диабетическая нейропатия», - предупредил специалист.

«Цистит обычно сопровождается болями внизу живота, частым мочеиспусканием и ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря», - уточнил специалист.

«Пациенты, страдающие от аденомы простаты, могут быть вынуждены просыпаться несколько раз за ночь, чтобы посетить туалет», - констатировал уролог.

С ночным мочеиспусканием сталкиваются многие люди, оно нередко становится возрастным изменением в работе организма. Врач Гончиков сообщил « Газете.Ru », что вызывать такую ноктурию могут в том числе заболевания.Медик пояснил, что часто ночное мочеиспускание является следствием полиурии, при которой моча выделяется организмом в чрезмерном количестве. Делать это он может, например, из-за имеющихся патологий, хронических нарушений. Полиурия с ночным мочеиспусканием может возникнуть из-за диабета, предупредил уролог Батор Гончиков.Кроме того, полиурия с ночным мочеиспусканием может возникнуть из-за имеющейся сердечной недостаточности или проблем с почками. Другим фактором ночных пробуждений из-за позывов мочевого пузыря врач назвал цистит, сопровождаемый воспалением этого органа.Причиной ноктурии может также оказаться активное потребление жидкостей вечером, перед сном. У мужчин она бывает связана с развитием простатита, означающего наличие воспалительного процесса в предстательной железе. Увеличение размеров железы (аденома простаты) тоже провоцирует у мужчин ночные пробуждения для опорожнения мочевого пузыря.Людям с такой проблемой специалист посоветовал посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщины могут чаще страдать посттравматическим стрессовым расстройством , чем мужчины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.