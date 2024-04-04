Врач Захарова провела анализ причин сильной перхоти и предупредила о диабете

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перхоть

Врач-дерматовенеролог Анна Захарова: причиной сильной перхоти может оказаться сахарный диабет или иммунодефицит.

Увеличение перхоти – это настораживающий симптом, который может говорить о проблемах со здоровьем, сообщила врач Захарова «Москве 24». Специалист провела анализ причин сильной перхоти и предупредила, что на ее возникновение нередко влияют колебания гормонального фона, которые могут происходить из-за стресса, возрастных изменений или имеющихся заболеваний. Провоцировать обильную перхоть также могут погрешности в рационе или ошибки ухода за кожей головы, включая чрезмерное мытье и чересчур частое расчесывание.

Кроме того, ее провокатором может быть несбалансированный рацион, в котором не хватает цинка и витаминов группы В, но при этом много еды, содержащей сахар, и обработанных продуктов.

«Также вклад вносят генетическая предрасположенность и пол человека. Мужчины чаще, чем женщины, страдают от перхоти», - обратила внимание Захарова.

Уточняя патологические причины сильной перхоти, медик отметила, что во многих случаях она возникает из-за дерматологических заболеваний в виде себорейного дерматита, экземы, псориаза, атопического и контактного дерматита, ихтиоза, стригущего лишая. В их случае кожа головы подвергается более интенсивному шелушению.

Также врач Захарова предупредила о диабете: он тоже может быть фактором появления «снега» на одежде.

«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита», - заявила эксперт.

Анна Захарова посоветовала обращаться с сильной перхотью к дерматологу. Врач при необходимости назначит анализы, которые помогут выявить имеющиеся патологии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с проблемой перхоти часто сталкиваются люди, страдающие от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Анна Захарова
Анна Захарова
Здоровье
врач-дерматовенеролог, косметолог
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