Врач Захарова провела анализ причин сильной перхоти и предупредила о диабете

«Также вклад вносят генетическая предрасположенность и пол человека. Мужчины чаще, чем женщины, страдают от перхоти», - обратила внимание Захарова.

«Риск возникновения перхоти увеличивается при недугах вроде сахарного диабета и иммунодефицита», - заявила эксперт.

Увеличение перхоти – это настораживающий симптом, который может говорить о проблемах со здоровьем, сообщила врач Захарова « Москве 24 ». Специалист провела анализ причин сильной перхоти и предупредила, что на ее возникновение нередко влияют колебания гормонального фона, которые могут происходить из-за стресса, возрастных изменений или имеющихся заболеваний. Провоцировать обильную перхоть также могут погрешности в рационе или ошибки ухода за кожей головы, включая чрезмерное мытье и чересчур частое расчесывание.Кроме того, ее провокатором может быть несбалансированный рацион, в котором не хватает цинка и витаминов группы В, но при этом много еды, содержащей сахар, и обработанных продуктов.Уточняя патологические причины сильной перхоти, медик отметила, что во многих случаях она возникает из-за дерматологических заболеваний в виде себорейного дерматита, экземы, псориаза, атопического и контактного дерматита, ихтиоза, стригущего лишая. В их случае кожа головы подвергается более интенсивному шелушению.Также врач Захарова предупредила о диабете: он тоже может быть фактором появления «снега» на одежде.Анна Захарова посоветовала обращаться с сильной перхотью к дерматологу. Врач при необходимости назначит анализы, которые помогут выявить имеющиеся патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что с проблемой перхоти часто сталкиваются люди, страдающие от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта

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