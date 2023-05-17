Трихолог Захирова: появление перхоти может объясняться проблемами с иммунитетом

«Не все знают, что появление перхоти может быть симптомом кожного заболевания или сигналом о нарушении работы внутренних органов», - предупредила эксперт, беседуя с изданием «Лайф».

«Кроме того перхоть наблюдается при недостатке витаминов А и группы В, а также снижении общего иммунитета и нервном перенапряжении», - добавила медик.

Появление перхоти является одной из самых распространенных косметических проблем у взрослых людей – хотя бы однажды с этим сталкивается каждый четвертый человек. Трихолог Захирова заметила в интервью, что обычно данное явление связывают с плохим уходом за волосами, неподходящей водой для мытья головы или неправильно подобранным шампунем.По словам Захировой, нередко с проблемой перхоти сталкиваются люди, страдающие от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Причиной таких нарушений может быть несбалансированный рацион питания, в котором присутствует слишком много фастфуда или сахара, а также бесконтрольный прием лекарств или имеющиеся воспалительные заболевания ЖКТ.Вдобавок появление перхоти может объясняться патологиями, влияющими на состояние кожи, – себорейным дерматитом, нейродерматитом, псориазом.Эксперт подчеркнула, что перхоть является заболеванием, лечением которого должен заниматься специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые привкусы во рту указывают на серьезные проблемы со здоровьем.

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