Трихолог Захирова: появление перхоти может объясняться проблемами с иммунитетом

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перхоть

Косметолог и трихолог Айгуль Захирова сообщила о неожиданных причинах появления перхоти.

Появление перхоти является одной из самых распространенных косметических проблем у взрослых людей – хотя бы однажды с этим сталкивается каждый четвертый человек. Трихолог Захирова заметила в интервью, что обычно данное явление связывают с плохим уходом за волосами, неподходящей водой для мытья головы или неправильно подобранным шампунем.

«Не все знают, что появление перхоти может быть симптомом кожного заболевания или сигналом о нарушении работы внутренних органов», - предупредила эксперт, беседуя с изданием «Лайф».

По словам Захировой, нередко с проблемой перхоти сталкиваются люди, страдающие от нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Причиной таких нарушений может быть несбалансированный рацион питания, в  котором присутствует слишком много фастфуда или сахара, а также бесконтрольный прием лекарств или имеющиеся воспалительные заболевания ЖКТ.

Вдобавок появление перхоти может объясняться патологиями, влияющими на состояние кожи, – себорейным дерматитом, нейродерматитом, псориазом.

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«Кроме того перхоть наблюдается при недостатке витаминов А и группы В, а также снижении общего иммунитета и нервном перенапряжении», - добавила медик.

Эксперт подчеркнула, что перхоть является заболеванием, лечением которого должен заниматься специалист.

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Айгуль Захирова
Айгуль Захирова
Здоровье
врач-косметолог, трихолог
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