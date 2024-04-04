Иммунолог Продеус: морковь помогает в защите от рака как богатый источник витамина А

«В моркови содержится 3,5 суточной нормы витамина А. Чтобы восполнить потребность организма в нем, достаточно всего 30 граммов продукта в день», - поделились врачи.

«С высоким уровнем ретиноидов и каротина риск развития рака снижается в два раза, а тяжесть инфекционных заболеваний становится ниже на треть», - сообщил иммунолог Продеус.

Почему полезно есть морковь? Ответами на этот вопрос поделились специалисты, приглашенные в качестве экспертов на съемки программы о здоровье Елены Малышевой. Одним из несомненных достоинств овоща медики назвали высокое содержание каротина – вещества, которое становится в человеческом организме витамином А.Один из экспертов, иммунолог Андрей Продеус констатировал, что морковь как богатый источник витамина А эффективно помогает в защите организма от рака. Получение данного витамина обеспечивает существенную поддержку иммунным клеткам, борющимся с вирусами и злокачественными образованиями.Специалисты отметили, что для лучшего усвоения ценных веществ из моркови ее нужно правильно есть. В частности, употреблять овощ следует в сопровождении жира или вместе с говядиной. В говяжьем мясе содержится много цинка, который помогает каротину из моркови стать витамином А и хорошо усвоиться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно пить воду с лимоном , чтобы активизировать в организме процессы жиросжигания.

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