Врач Антонов: вода с лимоном во время пеших прогулок помогает добиться похудения

«При долгих прогулках в воду желательно – если нет проблем с ЖКТ – добавлять лимонный сок. Витамин C в лимоне будет полезен для процессов жиросжигания», – сказал Кирилл Антонов.

Людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, врач Антонов посоветовал чаще ходить пешком, а во время таких прогулок (особенно достаточно долгих) – употреблять воду с добавлением лимонного сока. Вода с лимоном во время пеших прогулок помогает добиться похудения, заявил специалист в интервью РИАМО Медик добавил, что во время продолжительных пеших походов воду следует употреблять обязательно – в противном случае возникает риск быстрого истощения ресурса организма. В тех случаях, когда пешая прогулка занимает час и более, необходима не только вода, но и перекус. Специалист порекомендовал для этого закуски, содержащие медленные углеводы, белок: например, таким перекусом может стать протеиновый батончик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление бобовых уменьшает аппетит , действуя подобно препарату для похудения «Оземпик».

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