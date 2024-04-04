Врач Антонов: вода с лимоном во время пеших прогулок помогает добиться похудения

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вода с лимоном

По словам медика Кирилла Антонова, вода с лимоном, употребляемая при движении, активизирует процессы жиросжигания.

Людям, которые хотят избавиться от лишних килограммов, врач Антонов посоветовал чаще ходить пешком, а во время таких прогулок (особенно достаточно долгих) – употреблять воду с добавлением лимонного сока. Вода с лимоном во время пеших прогулок помогает добиться похудения, заявил специалист в интервью РИАМО.

«При долгих прогулках в воду желательно – если нет проблем с ЖКТ – добавлять лимонный сок. Витамин C в лимоне будет полезен для процессов жиросжигания», – сказал Кирилл Антонов.

Медик добавил, что во время продолжительных пеших походов воду следует употреблять обязательно – в противном случае возникает риск быстрого истощения ресурса организма. В тех случаях, когда пешая прогулка занимает час и более, необходима не только вода, но и перекус. Специалист порекомендовал для этого закуски, содержащие медленные углеводы, белок: например, таким перекусом может стать протеиновый батончик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление бобовых уменьшает аппетит, действуя подобно препарату  для похудения «Оземпик».

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Кирилл Антонов
Кирилл Антонов
ЗОЖ
врач ЛФК, реабилитолог
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