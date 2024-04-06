Врач Мясников назвал правильный завтрак для запуска гормональной системы, диетолог Лементина считает, что важнее ужин

"Еда поступила и гормоны начали работать. А если утром не поесть вовремя, в организме сохраняется энергия, и мы начинаем набирать вес", — рассказал Мясников.

"Для похудения важны все приемы пищи, общая калорийность рациона, но особенно ужин. Правильный ужин способствует правильной работе поджелудочной железы и стабилизации инсулина в крови", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина специально для МедикФорум.

"Приготовьте куриное филе или рыбу на пару или на гриле, избегая жарки на масле", - советует диетолог.

"Можно приготовить суп из бобов или добавить их в салат".

"Можно приготовить каши на воде или на нежирном молоке".

"Важно помнить, что снижение веса достигается не только правильным питанием, но и умеренной физической активностью. Рекомендуется обсудить любые изменения в рационе питания с диетологом или врачом", - говорит Лементина.

Самое главное правило, по мнению ведущего программы, — никогда не пропускать завтрак. Полезно завтракайте каждый день, и вы почувствуете прилив сил, будете хорошо думать и не захотите есть до вечера.Врач утверждает, что завтрак запускает циркадный ритм многих органов. Наша гормональная система утром ждет, пока пища попадет в желудок.На завтрак в рационе должны присутствовать белки и сложные углеводы, например яичница, каша, но не кофе с шоколадом или бутерброд с белым хлебом и майонезом, предупредил Александр Мясников.Продукты для ужина, способствующие похудению, должны быть легкими, богатыми белком, витаминами и минералами, а также низкокалорийными и легкоусвояемыми, считает диетолог.Лементина назвала несколько вариантов продуктов для ужина, которые способствуют похудению.Белки, содержащиеся в мясе или рыбе, помогают ощущать себя дольше сытым, что может уменьшить желание переедать.Зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи или спаржа, являются отличным источником витаминов, минералов и клетчатки, при этом содержат мало калорий. Можно добавить их в салаты или приготовить на пару.Например, фасоль или чечевица, богаты белком и клетчаткой, что помогает сохранить ощущение сытости.Это вегетарианский источник белка, который также содержит мало калорий. Можно использовать его в приготовлении блюд, таких как тушеные овощи с тофу или тушеные тофу с овощами.Приготовьте омлет из яиц с добавлением овощей, таких как помидоры, шпинат или грибы. Омлет богат белком и низкокалорийный.Они содержат много клетчатки, что способствует чувству сытости, и при этом богаты витаминами и минералами.Такие как обезжиренный йогурт или обезжиренный творог, являются источником белка и кальция, при этом содержат мало калорий.Ранее МедикФорум писал о пользе березового сока.

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