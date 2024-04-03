Врач Иванов рассказал о способности березового сока замедлять старение

«Березовый сок содержит витамины C, B1, B2, B6, кальций, магний, калий, марганец, железо, аминокислоты и антиоксиданты», - рассказал специалист изданию Life

«Антиоксиданты в соке, включая фенольные соединения, помогают защищать клетки от окислительного повреждения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, и замедляют процессы старения», - констатировал эксперт.

Врач Иванов проинформировал о чрезвычайной насыщенности березового сока витаминами, микроэлементами и другими веществами, способными укреплять человеческое здоровье.Иванов уточнил, что благодаря насыщенности витамином C питье такого сока содействует укреплению иммунной системы, а также стимулирует синтез коллагена – белка, обеспечивающего упругость кожи и внешнюю моложавость. Как источник витаминов группы B березовый сок благотворно влияет на нервную систему и мозг. Как источник минеральных солей калия, магния, кальция и марганца – на состояние сердца и сосудов.Рассказывая о способности березового сока замедлять старение, врач Иванов заметил: данный эффект обеспечивается его высоким уровнем антиоксидантов – борцов с воспалением и самыми серьезными возрастными патологиями.Роман Иванов добавил, что при некоторых хронических заболеваниях березовый сок не рекомендуется к употреблению. В частности, он противопоказан при сахарном диабете, болезнях почек, аллергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какой продукт с пальмовым маслом может быть безопасным и даже полезным.

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