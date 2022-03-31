Куркума против онкологии: от каких видов рака защищает – мнение врача
Российский ученый, медик Михаил Гинзбург сообщил, что люди, употребляющие куркуму, реже болеют раком.
Михаил Гинзбург назвал куркуму продуктом, чьи противораковые свойства был подтверждены научными исследованиями.
«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», - рассказал доктор медицинских наук.
Врач объяснил, что «продуктом против онкологии» куркуму делает ее основной ингредиент – вещество под названием куркумин. Данное соединение может специфическим образом влиять на злокачественные опухолевые клетки, активизируя в них апоптоз – процесс самоуничтожения. Также Гинзбург перечислил те виды рака, по отношению к которым куркумин проявил себя в исследованиях как потенциальный уничтожитель.
- Рак толстой и прямой кишки.
- Рака предстательной железы.
- Рак молочных желез.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими опасными свойствами обладает кефир.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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