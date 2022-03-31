Куркума против онкологии: от каких видов рака защищает – мнение врача

«Когда стали исследовать связи между теми или иными заболеваниями и образом питания, вдруг оказалось, что люди, использующие большое количество куркумы, реже болеют онкозаболеваниями», - рассказал доктор медицинских наук.

Рак толстой и прямой кишки.

Рака предстательной железы.

Рак молочных желез.