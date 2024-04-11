Врач Этлис связала выпирающий живот с нарушением обмена веществ и инсулинорезистентностью

«Выпирающий живот внизу и выше пупка может говорить о нарушении обмена веществ и наличии инсулинорезистентности», - сказала медик « Пятому каналу ».

«При инсулинорезистентности глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому, в основном, это состояние всегда сопутствует лишнему весу», - поделилась специалист.

Врач Этлис в интервью связала выпирающий живот с нарушением обмена веществ и инсулинорезистентностью.Специалист констатировала, что эти проблемы часто возникают под влиянием образа жизни человека – в частности, когда он ест много сладкого, часами сидит на стуле и в целом мало физически активен. Характерным признаком нарушенного обмена веществ и возможной инсулинорезистентности является лишний вес из-за избытка жировой ткани.Юлия Этлис добавила, что выпирающий живот, связанный с нарушением обмена веществ и инсулинорезистентностью, может появляться, формируемый скоплениями висцерального жира в этой области тела. Отложения такого жира происходят на внутренних системах, и последствия подобного жироотложения могут быть очень опасными. При висцеральном ожирении резко увеличивается риск развития гипертонии, инфаркта или инсульта, болезни Альцгеймера.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему худеющим людям вечером лучше съесть тарелку супа , чем выпить стакан кефира.

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