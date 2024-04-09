Диетолог Чехонина: для худеющих людей тарелка супа вечером предпочтительнее кефира

«По калорийности кефир и супы примерно одинаковы. При этом после тарелки супа возникает ощущение полноценного приема пищи, а вот после стакана кефира не всегда», - отметила диетолог.

Многие худеющие люди стараются ограничивать количество еды, употребляемой вечером. Известно, что калории, поглощаемые в это время суток, уже не расходуются организмом так же активно, как днем, и откладываются в жировую ткань. Поэтому для утоления голода вечером нередко используется кефир – он не содержит много калорий и при этом полезен для кишечника.Но диетолог Чехонина констатировала: для худеющих людей тарелка супа вечером предпочтительнее кефира. Об этом сообщает здоровое-питание.рф.Юлия Чехонина пояснила, что суп как источник достаточно большого количества жидкости хорошо наполняет желудок, а в сравнении с кефиром является более сытным блюдом за счет многочисленных ингредиентов. Что важно: речь идет о супах, которые готовятся из постного мяса, овощей и бобовых, не являются жирными и наваристыми.Чехонина добавила, что тарелка супа, съеденная вечером на ужин, может давать сытость, которая будет ощущаться вплоть до отхода ко сну. Таким образом, в течение двух-трех-четырех часов до сна человек не будет испытывать желания еще что-то съесть. Это, в свою очередь, разгрузит пищеварительную систему и создаст (с учетом сна) продолжительный период без еды, что благоприятно скажется на уровнях сахара и инсулина, а также на метаболизме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты укрепляют нервы и помогают справляться со стрессом

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