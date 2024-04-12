Онколог Карасев назвал сахар среди продуктов, приближающих рак с каждым употреблением

«По данным ВОЗ, ваше здоровье на 70% определяется питанием», - поделился врач в своем Telegram-канале.

«Рак приближает регулярное употребление блюд с сахаром, мясных полуфабрикатов, большого количества животных жиров (особенно, если вы привыкли есть жареное). Ситуация усугубляется при регулярном употреблении алкоголя», - предостерег врач-онколог.

Онколог Карасев обратил внимание на то, что повседневный рацион оказывает очень существенное влияние на подверженность человеческого организма тем или иным болезням, включая очень опасные, такие как рак.По словам Ивана Карасева, импульсом к появлению раковых заболеваний может быть регулярное употребление продуктов, содержащих канцерогены. С каждым употреблением они приближают рак, увеличивая риск развития таких процессов в организме, которые влияют на образование злокачественных опухолей. Этими процессами, например, могут быть воспаление или гормональные изменения.Какая же еда может считаться потенциально канцерогенной? Объясняя, онколог Карасев назвал сахар среди продуктов, приближающих рак с каждым их употреблением.Карасев посоветовал чаще включать в рацион пищу, содержащую антиоксиданты, флавоноиды, каротин – все это вещества, обладающие противовоспалительным действием, защищающим клетки организма от повреждений, ведущих к появлению опухолей. Следует употреблять в пищу овощи, фрукты и ягоды красных, оранжевых, фиолетовых оттенков, а также не забывать о цельнозерновых продуктах, ненасыщенных жирах и полезных источниках белка – оливковом и льняном масле, орехах, рыбе, птице.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно часто становятся провокаторами появления тромбов

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