Онколог Карасев назвал копченые изделия вредными из-за воздействия канцерогенов

«Копченая колбаса это продукт переработанного мяса, который представляет собой обрезки жира, смешанные с усилителями вкуса. Ничего полезного в ней нет», - подчеркнул Карасев в Telegram.

Большинство случаев рака являются следствием воздействия на организм канцерогенов. По мнению онколога Карасева, подобное канцерогенное влияние может возникать, когда регулярно употребляются копченые изделия. Медик посоветовал россиянам не есть каждый день копченую колбасу или другие копченые закуски из переработанного мяса.Онколог назвал продукты горячего копчения особенно вредными из-за воздействия канцерогенов на человеческий организм. Карасев обратил внимание на то, что нездоровое питание в большой степени влияет на появление в кишечном тракте полипов, являющихся предшественниками злокачественных опухолей. Пристрастие к жареным, острым и жирным продуктам так же, как и гастрономическая любовь к копченостям значительно повышает риск колоректального рака, констатировал эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление капусты защищает организм от воздействия токсинов из внешней среды.

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