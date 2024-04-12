Кардиолог Делова рассказала, что аритмия может проявляться излишней утомляемостью

«Самой распространенной среди аритмий является фибрилляция предсердий», - отметила врач в комментарии телеканалу « Санк-Петербург ».

«Излишнее ощущение неправильного сердцебиения, ощущения боли в груди; головокружение, которое может привести к обмороку; излишняя утомляемость, когда пациент понимает, что не может продолжать физическую нагрузку, – это должно насторожить и заставить обратиться к врачу».

Кардиолог Делова напомнила, что аритмия означает аномальные сердечные сокращения: они могут быть слишком частыми (тахикардия), либо чересчур разреженными (брадикардия).Делова добавила, что возникновение аритмии как правило говорит о том, что человек имеет хроническую сердечно-сосудистую проблему: это может быть порок сердца врожденного или приобретенного характера, гипертония, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт. Кроме того, некоторые проблемы в работе организма могут делать проявление аритмии более тяжелым, сильным (например, этому способствуют патологии щитовидной железы).Кардиолог уточнила, что в некоторых обстоятельствах (повышение нагрузки, упражнения, ситуационное волнение) появление аритмии является нормальным процессом – она достаточно быстро проходит без последствий, сердечный ритм нормализуется. Беспокойство вызывает патологическая аритмия, которая возникает вне всякой связи с внешними факторами, в состоянии покоя, ночью. Врач рассказала, что такая аритмия может проявляться излишней утомляемостью:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевтом Андреем Рябковым были перечислены неочевидные причины головной боли

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.