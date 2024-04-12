При повышении давления: ощущение головной боли концентрируется в затылке, сопровождается тошнотой

При пониженном давлении: боль распространяется на область лба и висков, вдобавок ощущаются головокружение и сильная слабость.

«Длительное сидение за компьютером, неправильная осанка и стресс чреваты напряжением мышц шеи и спины, из-за чего также возникает головная боль», - уточнил терапевт.

Врач Рябков оценил причины головной боли и выделил отдельно неожиданные в комментарии Life.ru . Он обратил внимание на то, что голова может болеть из-за недостатка или избытка сна, которые вызывают такую боль, нарушая циркадный ритм организма.Кроме того головная боль может сигнализировать об изменениях баланса артериального давленияВрач Рябков добавил, что на головные боли часто жалуются обладатели сидячих профессий.Также голова может болеть в связи с гормональными колебаниями – такой боли часто подвержены женщины, переживающие периоды менструации, беременности, менопаузы.Рябков пояснила, что продолжительная и сильная головная боль бывает свойственна таком состоянию как мигрень. При мигрени ощущается тяжелый дискомфорт, не снимаемый обычными анальгетиками: наряду с головной болью возникают тошнота, рвота, светобоязнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими необычными симптомами может проявляться болезнь Паркинсона

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