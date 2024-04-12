Врач Рябков оценил причины головной боли и выделил отдельно неожиданные

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головная боль

Терапевт Андрей Рябков: головная боль часто возникает при перепадах давления как из-за его повышения, так и  понижения.

Врач Рябков оценил причины головной боли и выделил отдельно неожиданные в комментарии Life.ru. Он обратил внимание на то, что голова может болеть из-за недостатка или избытка сна, которые вызывают такую боль, нарушая циркадный ритм организма.

Кроме того головная боль может сигнализировать об изменениях баланса артериального давления
  • При повышении давления: ощущение головной боли концентрируется в затылке, сопровождается тошнотой
  • При пониженном давлении: боль распространяется на область лба и висков, вдобавок ощущаются головокружение и сильная слабость.
Врач Рябков добавил, что на головные боли часто жалуются обладатели сидячих профессий.

«Длительное сидение за компьютером, неправильная осанка и стресс чреваты напряжением мышц шеи и спины, из-за чего также возникает головная боль», - уточнил терапевт.

Также голова может болеть в связи с гормональными колебаниями – такой боли часто подвержены женщины, переживающие периоды менструации, беременности, менопаузы.

Головная боль или мигрень? Рябков пояснила, что продолжительная и сильная головная боль бывает свойственна таком состоянию как мигрень. При мигрени ощущается тяжелый дискомфорт, не снимаемый обычными анальгетиками: наряду с головной болью возникают тошнота, рвота, светобоязнь.

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Андрей Рябков
Андрей Рябков
Здоровье
врач-терапевт
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