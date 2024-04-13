Врач Байбакова: заложенность ушей во время авиаперелета может быть признаком патологии

«При глотании слуховая труба открывается и происходит щелчок, благодаря чему воздух проникает в среднее ухо и поддерживает давление. При нарушениях оно снижается до отрицательных значений, из-за чего и возникает заложенность, нередко с болезненностью», - уточнила врач в комментарии « Доктор 24 ».

Врач Байбакова предупредила, что возникновение заложенности ушей во время авиаперелета может быть признаком патологии. Специалист отметила, что подобным образом может проявляться плохая работа слуховой трубы, поддерживающей атмосферное давление в ушах.Байбакова добавила, что возникновение заложенности также может указывать на заболевания раковины, слухового аппарата. Кроме того, это может быть сигналом того, что поражена полость за барабанной перепонкой.Врач обратила внимание, что длительная заложенность может повлиять на возникновение разрыва мембраны, разделяющей среднее и внутреннее ухо. Другим ее опасным последствием является развитие среднего отита – воспалительного заболевания ушей.Медик подчеркнула, что при возникающих проблемах с органами слуха нужно обращаться к специалистам, не прибегая к самолечению и домашним средствам.Ранее портал MedikForum.ru писал об ошибках, которые часто допускаются при лечении ушной боли

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