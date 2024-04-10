Врач Фельдбуш назвала ошибки, которые часто совершают при лечении ушной боли

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ушная боль

Врач Татьяна Фельдбуш: распространенной ошибкой, допускаемой при лечении боли в ухе, является накладывание согревающего компресса.

Как правило, ушная боль возникает в связи с развитием отита – воспаления среднего уха. Врач Фельдбуш отметила, что люди заблуждаются, когда считают, что ухо начинает болеть из-за охлаждения или сильного ветра. «Продуть» уши невозможно – возникновение в них воспалительного процесса происходит под воздействием вирусов и бактерий. Большинство случаев отита объясняются попаданием в среднее ухо бактерий или инфекционных компонентов из носоглотки во время насморка.

Татьяна Фельдбуш назвала ошибки, которые часто совершают при лечении ушной боли. Например, люди часто стремятся обработать пострадавшее ухо какими-нибудь каплями. Но делать этого при ушной боли категорически нельзя.

«Ушные капли могут окрасить барабанную перепонку, вызвать местную аллергическую реакцию, что затруднит постановку диагноза у врача. При спонтанном разрыве перепонки, что часто встречается при воспалении, капли могут усилить боль, вызвать тошноту, головокружение и даже глухоту», - объяснила медик в интервью ТСН24.

Еще одна ошибка – выполнение согревающих процедур. Специалист отметила, что прогревание при воспалении может спровоцировать процессы, ведущие к гнойным осложнениям.

Помимо этого, больное ухо не следует закладывать ватой – это тоже ошибка. В данном случае повышается риск занесения инфекции в более глубокие отделы уха вместе с последующим развитием грибков и других патогенов.

Что делать при ушной боли? По словам Фельдбуш, следует принять обезболивающий препарат и в течение суток обратиться за помощью к оториноларингологу.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Татьяна Фельдбуш
Татьяна Фельдбуш
Здоровье
врач-отоларинголог
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Теги : боль в ухе, ошибки в лечении, Татьяна Фельдбуш