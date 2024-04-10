Врач Фельдбуш назвала ошибки, которые часто совершают при лечении ушной боли

«Ушные капли могут окрасить барабанную перепонку, вызвать местную аллергическую реакцию, что затруднит постановку диагноза у врача. При спонтанном разрыве перепонки, что часто встречается при воспалении, капли могут усилить боль, вызвать тошноту, головокружение и даже глухоту», - объяснила медик в интервью ТСН24

Как правило, ушная боль возникает в связи с развитием отита – воспаления среднего уха. Врач Фельдбуш отметила, что люди заблуждаются, когда считают, что ухо начинает болеть из-за охлаждения или сильного ветра. «Продуть» уши невозможно – возникновение в них воспалительного процесса происходит под воздействием вирусов и бактерий. Большинство случаев отита объясняются попаданием в среднее ухо бактерий или инфекционных компонентов из носоглотки во время насморка.Татьяна Фельдбуш назвала ошибки, которые часто совершают при лечении ушной боли. Например, люди часто стремятся обработать пострадавшее ухо какими-нибудь каплями. Но делать этого при ушной боли категорически нельзя.Еще одна ошибка – выполнение согревающих процедур. Специалист отметила, что прогревание при воспалении может спровоцировать процессы, ведущие к гнойным осложнениям.Помимо этого, больное ухо не следует закладывать ватой – это тоже ошибка. В данном случае повышается риск занесения инфекции в более глубокие отделы уха вместе с последующим развитием грибков и других патогенов.По словам Фельдбуш, следует принять обезболивающий препарат и в течение суток обратиться за помощью к оториноларингологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что низкое давление может возникать из-за болезней, вызывающих внутреннее кровотечение

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