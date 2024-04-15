Врач Учаева: заражение гепатитом А может не давать никаких симптомов
Врач-инфекционист Оксана Учаева: при гепатите А печень может поражаться, но при этом внешние признаки заболевания будут отсутствовать.
Гепатит А является вирусным заболеванием печени – заразиться им можно из-за грязных рук, употребления немытых продуктов или некачественной, плохо очищенной воды. Кроме того, причиной его возникновения является передача вируса от уже инфицированного человека.
«Часто вирусу гепатита А бывают подвержены дети, в возрасте до 10 лет они могут также без всяких симптомов болеть и заражать всех вокруг», - предупредила Учаева в комментарии «Доктору 24».
Медик подчеркнула, что при заражении этой разновидностью гепатита может не быть никаких внешних симптомов, несмотря на пораженную вирусом печень. Кроме того, данное заболевание можно пропустить при обследовании.
«При заболевании происходят воспалительные изменения клеток печени, но через инструментальные методы исследования (УЗИ) их можно не заметить», - добавила Оксана Учаева.
Врач добавила что в случае сильного иммунитета человек может перенести болезнь без особых последствий – печень при этом способна восстановиться примерно за полтора месяца. Но если организм не справляется с вирусом, гепатит А может принять хроническую форму с риском обострения под влиянием различных факторов. В острой фазе инфекция может выглядеть внешне как ОРВИ.
«Болезнь можно перепутать с ОРВИ, которая сопровождается кишечной инфекцией. Человека лихорадит, температура повышается до 40 градусов», – отметила врач.
Учаева подчеркнула: гепатит А вполне может быть болезнью, чьи осложнения ведут к летальном исходу.
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