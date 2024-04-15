Врач Учаева: заражение гепатитом А может не давать никаких симптомов

«Часто вирусу гепатита А бывают подвержены дети, в возрасте до 10 лет они могут также без всяких симптомов болеть и заражать всех вокруг», - предупредила Учаева в комментарии «Доктору 24».

«При заболевании происходят воспалительные изменения клеток печени, но через инструментальные методы исследования (УЗИ) их можно не заметить», - добавила Оксана Учаева.

«Болезнь можно перепутать с ОРВИ, которая сопровождается кишечной инфекцией. Человека лихорадит, температура повышается до 40 градусов», – отметила врач.

Гепатит А является вирусным заболеванием печени – заразиться им можно из-за грязных рук, употребления немытых продуктов или некачественной, плохо очищенной воды. Кроме того, причиной его возникновения является передача вируса от уже инфицированного человека.Медик подчеркнула, что при заражении этой разновидностью гепатита может не быть никаких внешних симптомов, несмотря на пораженную вирусом печень. Кроме того, данное заболевание можно пропустить при обследовании.Врач добавила что в случае сильного иммунитета человек может перенести болезнь без особых последствий – печень при этом способна восстановиться примерно за полтора месяца. Но если организм не справляется с вирусом, гепатит А может принять хроническую форму с риском обострения под влиянием различных факторов. В острой фазе инфекция может выглядеть внешне как ОРВИ.Учаева подчеркнула: гепатит А вполне может быть болезнью, чьи осложнения ведут к летальном исходу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько высоким может быть риск рака поджелудочной железы при имеющемся панкреатите.

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