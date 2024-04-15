Врач Тимощенко: онемение рук и ног после сна говорит о больном сердце, врач Захарова рассказал о трех других причинах

"Ощущение онемения в руках и ногах после сна может иметь несколько возможных причин, связанных с позой тела и некоторыми заболеваниями", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Туннельные синдромы

"Некоторые синдромы, такие как синдром карпального канала (когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья) могут проявляться онемением и покалыванием в руках".

Медленное пробуждение

Дефицит витаминов и минералов

Стресс и тревога

"Напряжение и стресс могут вызвать напряжение в мышцах и сдавливание нервов, что также может привести к онемению", - утверждает Захарова.

По словам Тимощенко, у здорового человека ощущение онемения в руках может возникнуть при неправильной позе во время сна. Еще одной возможной причиной может быть туннельный синдром, когда сдавливается срединный нерв на уровне запястья.Похожие механизмы могут привести к онемению рук при синдроме кубитального канала, когда нерв сдавливается на уровне локтя. Для подтверждения таких состояний используются методы исследования, такие как электромиография и функциональное исследование проводящей функции нервов.Врач отметила, что если онемение рук или ног беспокоит ежедневно, то необходимо немедленно обратиться к неврологу. Она также уточнила, что резкое снижение чувствительности в ногах утром или ночью иногда может быть связано с диабетической полинейропатией.Диабетическая полинейропатия чаще проявляется в ногах, чем в руках, а алкогольная нейропатия, вызванная хронической интоксикацией, также часто сопровождается онемением именно в ногах.Захарова назвала 4 возможные причины онемения.Во время сна некоторые части тела могут оставаться в одной и той же позе в течение продолжительного времени, что может привести к снижению кровоснабжения и временному онемению после пробуждения.Некоторые дефициты, такие как дефицит витамина В12, могут проявляться онемением в руках и ногах.Важно отметить, что онемение рук и ног после сна может быть вызвано различными факторами, и для точного определения причины и назначения правильного лечения рекомендуется обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о вреде грибов для здоровья.

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